El enigma de las luces en el cielo de Crespo, Paraná y la región tiene explicación

Al caer la noche del domingo, una serie de luces inusuales sorprendieron a los habitantes de distintas zonas de Entre Ríos. En las imágenes, se puede ver un objeto brillante, como prendido fuego y a gran velocidad.

Los avistamientos, que se dieron en distintos puntos cardinales. Los videos generaron una ola de curiosidad y despertaron diversas teorías entre los observadores, que especularon sobre su origen.

Al respecto, Walter Elías, miembro de la Asociación Entrerriana de Astronomía y asesor externo de identificación aeroespacial de la Fuerza Aérea Argentina, dijo a Elonce que “nos vamos a tener que acostumbrar a esto, porque será cada vez más frecuente”.

La explicación

Expresó que este tipo de fenómenos, siempre están relacionados “con lo mismo”. Puso en contexto detallando que “el espacio está surcado en este momento por cerca de 8.000 objetos lanzados por el hombre. Los mismos, cuando van siendo descartados por haber alcanzado el máximo de su vida útil, reingresan nuestra atmósfera y se queman. Es lo que se conoce como chatarra espacial”.

“Habitualmente se hace en forma controlada y se los organiza de manera tal que vayan al océano Pacífico, en una zona que permite ir acumulando los desechos que llegan a la superficie terrestre que son muy pocos porque en su mayoría se queman en la atmósfera”, añadió.

Satélites Starlink viejos

En este caso particular “ya no es necesario llevarlos a este punto porque son objetos que pesan solamente 260 kilos por lo que se queman completamente. Entonces no se hace el control, sino que se permite que ingresen en cualquier lugar. Se trata de satélites Starlink. No es el paso habitual, sino una reentrada. Son satélites Starlink viejos, obsoletos, que no tienen uso, que estaban en una órbita muy baja o que fueron reemplazados por otros se los deja caer de manera controlada para rentrar en la atmósfera y quemarse totalmente”.

En este caso “han sido cuatro o seis”, en un hecho que estaba previsto. La especie de explosión es porque “se quema. El objeto levanta una temperatura de cerca de 10.000 grados en la atmósfera”, lo que genera la degradación de los materiales.

No es nada extraordinario, sino que “será cada vez más frecuente, porque se irá reemplazando toda la constelación de estos satélites que son cerca de 6.000 los que hay en órbita”, completó Elías.

