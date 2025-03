Emiliano Stang: “Es un desafío correr con el auto bicampeón”

El Octanos Competición confirmó la continuidad de Emiliano Stang en el 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA, que se pondrá en marcha el 15 y 16 de marzo en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, junto al Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.

El piloto de Crespo correrá en un circuito que le trae muy buenos recuerdos al ser uno de los últimos ganadores en el trazado de “La Histórica” con un monoplaza de “La Fábrica de Talentos” en 2024.

En esta nueva temporada junto a la escudería que lidera Christian Martínez, Stang estará a cargo del Fiat Cronos con el que “Josito” Di Palma se consagró Bicampeón Argentino con el que buscará ser competitivo desde la primera fecha del torneo: “Será un honor y un gran desafío correr con el auto bicampeón. Es una oportunidad única así que no la voy a desaprovechar. De mi parte voy a dejar todo en la pista para conseguir victorias y pelear por el campeonato. Para eso me preparé y me mentalicé en el receso de verano”.



Sobre el trazado entrerriano, Emiliano dijo: “Concepción del Uruguay es un trazado que me gusta mucho, lo conozco por mi experiencia en la Fórmula Nacional y en el TC2000. Será clave tener un auto equilibrado. La curva 3 es un sector importante donde si sos rápido podés sacar el tiempo de clasificación. Mi objetivo para esta carrera es ser competitivo y estar entre los puestos de punta”, publicó Noticias TOPRACE.



El Octanos Competición sigue conformando su plantel de pilotos para el 31º Campeonato Argentino de Top Race YPF INFINIA en Concepción del Uruguay: Emiliano Stang (Fiat Cronos #162) en el Top Race V6 y Diego Verriello (Fiat Cronos #2) y Adrián Hamze (Fiat Cronos #69) en el Top Race Series.