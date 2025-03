"Chiqui" Tapia rompió el silencio y habló del valor de las entradas de Argentina

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), reapareció este sábado en escena tras un tiempo alejado de los medios. Su visita a Bahía Blanca no fue casual: llegó para coordinar la entrega de donaciones destinadas a los clubes de la ciudad afectados por el devastador temporal que dejó 16 víctimas fatales.

Desde el gimnasio del club Olimpo, Tapia no solo se enfocó en la solidaridad, sino que aprovechó para aclarar rumores, disparar contra el periodismo y adelantar una sorpresa que involucra a la Selección Argentina.

El valor de las entradas: ¿verdad o mala intención?

Uno de los temas que abordó con firmeza fue el precio de las entradas para el próximo partido de las Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Brasil, programado para el martes 25 en el estadio Monumental. En los últimos días, circularon versiones que indicaban que las populares costarían 55.000 pesos y las plateas más caras llegarían a los 240.000 pesos.

Tapia desmintió categóricamente esos montos: "Las entradas no se pusieron a la venta todavía. Después hay gente que tiene intereses que nosotros no tenemos. Lo nuestro es la gestión. ¿Vos viste en qué medios salieron las publicaciones? Ahí te vas a dar cuenta, esos no son los precios de las entradas que se van a poner a la venta". Con esta declaración, el titular de la AFA apuntó a ciertos sectores de la prensa, sugiriendo una intencionalidad detrás de las cifras difundidas.

Los barras en la marcha del Congreso

Además, Tapia se refirió a otro tema que generó controversia esta semana: la supuesta participación de barrabravas en la marcha de jubilados del pasado miércoles en Buenos Aires, que terminó con episodios de violencia y un saldo grave, como la herida sufrida por el fotógrafo freelance Pablo Grillo tras la represión policial cerca del Congreso.

"No tuve ningún contacto con Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) por ese tema", afirmó, desligando por completo a la AFA y a los barras de esos incidentes.

Una sorpresa desde la Scaloneta

El momento más intrigante de su aparición llegó cuando adelantó un "importante anuncio" que involucra a la Selección Argentina. Según Tapia, el próximo martes, cuando los jugadores estén en el país para el choque ante Brasil, se revelará una iniciativa solidaria.

"Los campeones del mundo Germán Pezzella y Lautaro Martínez, que son de Bahía Blanca, van a hacer un anuncio importante que se va a realizar", detalló. Y dejó una pista que encendió las especulaciones: "Es una iniciativa del cuerpo técnico, de Germán, de Lautaro, de Leo (Messi). Pero se va a anunciar el martes. Los jugadores son más solidarios que nadie".

Aunque no dio precisiones, sus palabras sugieren que podría tratarse de un gesto hacia los damnificados por el temporal en Bahía Blanca. ¿Un partido benéfico de la Scaloneta en la ciudad? La expectativa crece mientras los hinchas aguardan el regreso de los campeones del mundo, publicó Cadena3.

La presencia de Tapia en Bahía Blanca tuvo como eje la asistencia a los clubes afectados por la tragedia climática. Los camiones de la AFA llegaron cargados de donaciones, y el presidente se puso a disposición de las instituciones locales para coordinar la ayuda. "Estamos acá para colaborar, como siempre", afirmó.