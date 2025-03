Denunciaron que un nene de 7 años fue violado por compañeros en una escuela albergue de Santa Fe

La Justicia de Santa Fe investiga una denuncia por abuso sexual en una escuela de la localidad de Gato Colorado, al norte de la provincia. La víctima es un niño de 7 años que, según denunció su madre, fue atacado por tres compañeros mayores de entre 10 y 12 años en la Escuela Albergue Conrado Nalé Roxlo N°1211, donde el menor vivía de lunes a viernes junto a su hermana de 11 años.

La madre del niño, residente de la localidad chaqueña de Santa Sylvina, relató que empezó a descubrir los hechos el viernes pasado, cuando fue a buscar a sus hijos. Explicó que la víctima, al bajar de la camioneta que traslada a los estudiantes hasta el campo donde se encuentra el establecimiento educativo, parecía desorientado y mostraba dificultades para mantenerse de pie.

Una vez en su casa, el niño pudo explicarle lo que había ocurrido y le dijo inicialmente que había sido abusado por dos compañeros en varias ocasiones durante esa semana.

Días después, la víctima agregó que un tercer alumno también estuvo involucrado en el ataque. Según lo relatado por el menor, los abusos habrían sucedido durante la noche, aprovechando la ausencia del celador, y en algunos momentos del día.

Según denunció la madre del menor, su hijo fue abusado en varias ocasiones durante la semana pasada

“Mi hijo me dijo: ‘El celador se iba a limpiar la cocina y hasta que volvía mis compañeros me hacían eso’”, expresó la madre en declaraciones a Aire de Santa Fe.

Con profundo dolor, también dio detalles de cómo se encuentra su hijo: “Está mal, tiene ataques de pánico durante todo el día. Duerme conmigo, se despierta gritando, llora muchísimo, no quiere que lo toquen. Se tira al piso y dice: ‘No me toquen’. Sufre mucho y no quiere saber nada con volver a la escuela”.

La víctima y su hermana habían comenzado a asistir a la escuela el año pasado. Según la madre, ambos se mostraban entusiasmados con el entorno natural y la experiencia de vivir en el albergue. Sin embargo, tras los hechos denunciados, tanto el nene como su hermana -quien habría sido testigo de los ataques- necesitan asistencia psicológica.

“Mi hija no quiere hablar. Contó lo que vio, pero desde ese día permanece en silencio. Me reiteró: ‘A mí no me tocaron‘”, añadió la mujer, quien se pregunta si pudo haber algo más.

La localidad de Gato Colorado se ubica a escasos kilómetros del límite con la provincia del Chaco

Qué hicieron las autoridades

El viernes en que el chico confesó los abusos, la madre intentó comunicarse con la directora del establecimiento. Según aseguró, pasaron “cuatro o cinco horas” hasta recibir una respuesta.

“La directora me dijo que hiciera lo que fuera necesario y esas fueron sus últimas palabras. Después no me volvió a escribir, no me llamó, no consultó por el estado de salud de mi hijo, ni si necesitaba algo”, reclamó.

Tras la denuncia, presentada en la comisaría de Gato Colorado, el Ministerio de Educación de Santa Fe intervino en el caso y desplazó a la directora, la docente a cargo y el celador de la institución mientras se investiga lo ocurrido.

Según informaron fuentes oficiales, se inició un sumario administrativo contra los tres adultos, quienes permanecerán apartados de sus funciones hasta que se esclarezcan los hechos.

“Desde el primer momento tomamos conocimiento de la situación y nos movilizamos para garantizar las medidas necesarias”, comunicaron desde el organismo provincial, indicó Infobae.

La máxima autoridad del área Legal y Técnica del Ministerio se desplazó a Gato Colorado junto a un equipo interdisciplinario socioeducativo, que trabaja en entrevistas con la madre, el abogado de la familia, el personal de la escuela y algunos alumnos. Además, se designó un interventor al frente del colegio.

Mientras la investigación en el juzgado de Menores avanza para determinar responsabilidades y aclarar lo sucedido, la madre insiste en su pedido de justicia y recrimina la falta de control dentro del centro educativo.

“Quiero que todos los responsables, los que estuvieron esa semana, vayan presos”, sostuvo con énfasis.