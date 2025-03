Propuestas y compromisos que dejó el Embajador de Alemania en su paso por Crespo

Estación Plus Crespo

Este 27 de marzo, Crespo formó parte del itinerario que lleva adelante el Embajador de Alemania, Dieter Lamlé, junto a Markus Sasse, Agregado Cultural de la Embajada, por diferentes provincias Argentinas. La actividad protocolar se enmarca en el 200° Aniversario de los lazos Argentina - Alemania.

El intendente, Marcelo Cerutti, les dió la bienvenida y en tal sentido, manifestó: "Es un honor para nosotros como ciudad, recibir al Embajador de Alemania en Argentina, dado los lazos que justamente nuestra ciudadanía tiene con este país. Lazos que provienen de la inmigración y que se conserva con cuestiones que hasta el día de hoy persisten, en cuanto a las costumbres, la cultura, la gastronomía y muchos otros aspectos. Fundamentalmente nos une la trascendencia del trabajo como un valor social y el compromiso de innovación. Humildemente, desde esta ciudad tratamos de ir en ese camino que recorre Alemania. Me alegra mucho su compromiso de volver a Crespo, seguramente con una actividad un poco más prolongada, que nos permita conocernos mutuamente un poco más y sobre todo, que la gente también pueda conocer más sus proyectos de desarrollo y hermandad, que tanto nos unen con Alemania. En este 2025 se cumplen 200 años y están saliendo con esta propuesta, que considero muy acertado el lema de 'amistad' entre las Naciones. Realmente eso fue lo que le ofreció el suelo argentino a todos los alemanes, que vinieron y se instalaron en nuestro país, sobre todo en esta región y la ciudad particularmente".

Con alegría, el Embajador tuvo cálidas palabras para con los crespenses, previo a su partida. En diálogo con FM Estación Plus Crespo manifestó: "Me llevo una impresión sumamente positiva. Me quedé aquí sólo por unas horas, pero vi una energía muy positiva, muchas raíces alemanas. Estamos celebrando 200 años de inmigración alemana y aquí lógicamente fue un centro de la inmigración desde nuestro país. Veo aquí empresas argentinas con un toque alemán y son muy exitosas. Hay un ADN alemán, que las hacen muy importantes para este país. 'Juntos' es la palabra clave, de la relación entre Alemania y Argentina y esto será una de las razones para regresar a Crespo".

En cuanto al recorrido que hace por el país, sostuvo que "se lanzó esta iniciativa hace exactamente una semana, en el Hotel Inmigrantes, en Buenos Aires. Este es el primer viaje bajo este lema, a Entre Ríos. Estuve en Paraná, ahora Crespo, y Valle María, para después pasar a Santa Fe. Tengo los ojos abiertos, para ver qué formas hay de vincularnos, qué inversiones podrían ser interesantes, en qué sectores. Para eso viajo y reporto a las empresas que podrían estar interesadas. También vemos lo cultural, la influencia alemana y el rol histórico alemán que está presente, como en Crespo y otras ciudades de esta provincia".

Respecto de las relaciones bilaterales, indicó: "Nosotros apoyamos cualquier Gobierno que quiere ser abierto al mundo. Obviamente que para invertir capital tiene que haber confianza y seguridad legal, en ese aspecto todavía tenemos que trabajar un poco más. Las empresas alemanas están dispuestas a invertir en Argentina, aunque recién en el momento que las condiciones sean dadas".

A modo de intención, manifestó que "el hidrógeno verde" es uno de los puntos fuertes de interés para Alemania y agregó: "Necesitamos el hidrógeno verde del exterior, porque no tenemos suficientes capacidades. Argentina puede ser un candidato. Estamos en negociaciones con gobernadores, porque ustedes tienen sol y tienen viento, favorable a ello. Hay empresas que están listas para una inversión también, pero todavía depende del cuadro legal, jurídico, de cómo lo podríamos hacer".

El Sistema de Educación Formación Dual es una política pública de aquel país que el diplomático reivindicó y que sugirió la posibilidad de implementación, como un aporte coincidentes con valores como los que pregona Crespo. Al respecto, sostuvo: "Prácticamente es una mezcla entre práctica y teoría. Eso quiere decir que los jóvenes, que ya están trabajando en una empresa, al mismo tiempo están tomando la teoría que los perfecciona en esa labor, en un Colegio Técnico, o un Instituto afín. Nos ayudó mucho en Alemania para ser exitosos. Es una de las claves que tenemos. Esas universidades, de buen prestigio, dan formación técnica -se trabajan 3 días y se estudian 2-. Una sociedad no solamente vive de médicos, ingenieros o abogados, sino que también necesita trabajadores técnicos. Este sistema también está en Argentina y lo maneja nuestra Cámara de Comercio Alemana en Buenos Aires. Lleva 45 años, así que cualquier informe que necesiten sobre esto, ellos son los indicados".