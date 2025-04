Paraná Campaña: palabras de protagonistas de Unión Vs Tabossi

Tras el triunfo 3-0 de Unión sobre Deportivo Tabossi por la tercera fecha del torneo, dialogaron con Estación Plus Crespo Alejandro Medrano, integrante del conjunto “Cervecero” y Martín Azcárate por parte del elenco visitante.

Alejandro Medrano: “contento y agradecido con el equipo, además por el esfuerzo que hicimos en una tarde difícil y lo pudimos sacar adelante. Siempre intentamos salir a buscar el partido para obtener los 3 puntos, sea de local o visitante. Hay competencia interna y eso hace que se potencie un poco más el equipo y también, disfrutando los minutos que le toca a cada uno. En lo personal me voy contento por el gol también, era algo muy interno que quería lograr y hoy pude. Ahora corregir los errores se hace más fácil cuando se gana, así que trabajaremos mejor en la semana”. Con respecto a su regreso al club comentó: “me volvieron las ganas por toda la movida que se armó, conozco a casi todos los chicos que estaban y también a los que vinieron porque compartí en otro equipo y estoy feliz de volver a estar acá”. También opinó sobre el resto de los rivales: “esta zona creo que es la más difícil, en cuestión de planteles y al ser la que más conozco, sin desmerecer a los equipos de la otra zona. Pero sí, son equipos muy duros, los partidos son muy trabados y siempre se define por detalles”.

Martín Azcárate: “en la previa sabíamos lo que nos esperaba contra este rival que tiene buenos jugadores, más grandes que nosotros que somos todos gurises, y sin embargo dimos el pecho por el club porque lo queremos y somos todos de Tabossi. Tuvimos ocasiones de llegar al arco contrario, pero no se nos dio. Venimos saladísimos para el arco, muy salados, no mojamos uno, así que bueno, a seguir metiendo, entrenando, que todavía tenemos varias fechas. Venimos de mala racha, pero nos queda mucho por delante, y ojalá podamos destaparnos y empezar a ganar”. Con respecto a la actitud grupal, comentó: “siempre dejando el pecho, los pies, lo que sea, por el escudo, todo por Tabossi, la mayoría somos de la ciudad y esta zona es muy difícil, muy complicada, mucho más competitiva que la norte pero no queda más que dejar todo por Tabossi y tenemos mucho por delante todavía. Sin gente grande, sin más experiencia, es difícil, pero hay que seguir. Tenemos gente que siempre nos sigue y es una constante. Tabossi siempre fue así, nunca nos dejamos tirados y siempre todos unidos”.