La electricidad volvió en España y Portugal tras varias horas de un histórico apagón masivo: posibles causas

La electricidad se restableció este martes en España y Portugal tras largas horas de un apagón masivo de origen aún desconocido que provocó una jornada de caos inédito en la península ibérica.

Según supo Noticias Argentinas, hacia las 4:00 de la madrugada local el operador español Red Eléctrica informó que ya se había recuperado el 87,37% del suministro en el país, mientras que en Portugal la red eléctrica REN anunció que 6,2 millones de los 6,5 millones de usuarios tenían nuevamente corriente.

El regreso de la electricidad fue recibido con aplausos y gritos de alegría en las calles de ciudades como Madrid y Lisboa. "La gente está atónita, porque esto nunca había pasado en España", relató un obrero madrileño.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó el hecho como una situación sin precedentes: "En apenas cinco segundos se perdieron 15 gigavatios, equivalente al 60% de la demanda". El mandatario no descartó "ninguna hipótesis" sobre el origen de la falla y recomendó a los trabajadores no esenciales no acudir a sus puestos este martes.

El corte eléctrico también afectó el funcionamiento de trenes, ascensores, semáforos y servicios de telecomunicaciones, generando caos vehicular y saturación de redes. Incluso, 11 trenes quedaron varados con pasajeros a bordo durante varias horas.

Desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, sostuvo que por el momento "no hay indicios de ciberataque", mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció asistencia a España "gracias a la experiencia adquirida en años de guerra".

El tráfico aéreo en Madrid, Barcelona y Lisboa también sufrió serias perturbaciones, complicando aún más la jornada.

En tanto, los especialistas continúan analizando las posibles causas del apagón, aunque hasta ahora no se descarta ninguna hipótesis técnica o externa.