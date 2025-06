Lautaro Osuna: “Estoy feliz en Unión”

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, destacó: “Fue un partido duro contra un gran rival, por algo están en semifinales con nosotros. Entramos bien. Por ahí, como todo ritmo de partido, es muy áspero, aguerrido, mucho juego friccionado en el medio, pero fue un partido duro, creo que lo pudimos sacar adelante y quedarnos con los tres puntos acá en casa. En la semana trabajamos lo que nos pide Mati, y bueno, a favor de eso, se ve reflejado en la cancha y el domingo vamos a jugar de igual a igual, como lo jugamos hoy”.

En relación a su rendimiento personal, admitió: “El mérito del delantero es no solo estático, hoy un delantero estático, le facilita la marca al defensor. Yo siempre me caractericé más como delantero de punta, y me gusta ir a los costados o al medio, me da igual igual el centro de ataque o atacando por distintas posiciones”.

También destacó el nivel del resto de los semifinalistas: “Te repito, por algo están acá, en semifinales. Como también los otros dos equipos ‘Cañada y Unión Agrarios’. Por algo somos los cuatro mejores hoy en día. Litoral es un equipo duro, muy bueno y la verdad que quedó demostrado que cualquiera le puede ganar a cualquiera hoy en día. Por eso el fútbol es tan lindo, digo, hoy en día cualquiera le gana a cualquiera y te sorprende de todos lados”.

A pesar de haber jugado Nacional B, se encuentra disfrutando esta etapa en Crespo: “Le estaba contando a los chicos que me llegaron propuestas para irme a mitad de año, pero no creo. Tengo que pensarlo bien con mi familia, no sé lo que voy a hacer y hoy estoy enfocado acá en Unión. Estoy siendo feliz, estoy feliz con mi vieja cerca, con mi familia que siempre me apoya acá. Soy muy apegado y trato hoy en día de enfocarme en eso, disfrutar la familia, ya jugué en muchos lados afuera, por ahí perdí el tiempo, cumpleaños de mi vieja, cumpleaños de mi abuela, llegaba Navidad y me he ido el 2 de enero para entrenar y te lleva a decir ‘la puta madre, justo me voy cuando viene lo más lindo de las vacaciones’, pero me he ido, y hoy me enfoco más en mi familia. Si tengo que tomar una decisión, la tomo con ellos, pero soy feliz, estoy feliz, disfrutando, y gracias a Dios se vé reflejado en la cancha”.

Por el lado de Litoral, Diego Jara también brindó su testimonio a FM Estación Plus Crespo: “Conseguimos abrir el marcador y después, en el último minuto, desafortunadamente, me pega en la mano a mí y viene el penal. No estábamos sufriendo, pero bueno, esto es fútbol. Nos quedan 90 o 95 minutos en casa y nosotros confiamos que lo vamos a dar vuelta porque tenemos con qué. Hoy hubiese sido lindo si nos llevábamos algo acá, pero el fútbol es así. Nos vamos tranquilos porque sabemos que hoy dejamos todo y no podemos decirnos nada. El partido fue típico de semifinal de Paraná-Campaña, uno hace poco está jugando, pero los partidos son todos duros. Pero como te digo, nosotros nos vamos tranquilos porque es la diferencia de un gol. Por ahí podemos hacer un gol enseguida y hacer otro encima. Sé que no va a ser fácil, pero como te digo, nosotros estamos tranquilos y confiamos en lo que tenemos”.

Con respecto a la lucha que tuvo con los defensores locales, argumentó: “Es duro. Por ahí hablamos con defensores, yo le digo que mientras se meta limpio, legalmente, sin mala leche, podemos chocar como pasó. Cuando hay mala leche, por ahí uno también después tiene la vuelta, pero es así. Este es un fútbol durísimo, pero creo que hicimos las cosas bien en una cancha difícil, con un rival difícil y nos vamos tranquilos, más allá que hoy hemos perdido 1-0, creo que tenemos la posibilidad en nuestra casa de darlo vuelta”.

Tanto él como Sebastián Prediger tuvieron un gran paso por el fútbol profesional: “Nosotros venimos a aportar, a poner nuestro granito de arena, tratar de enseñar a los chicos cómo es el fútbol profesional, porque hay muchos jóvenes. Ojalá lleguen a nuestra edad a jugar el fútbol de acá, que es durísimo. Tratamos de dejarle algo, enseñarle cómo es el día a día, para que sean más profesionales, que así uno siempre se aproxima al éxito. Por ahí pasa un tiempo, un año o dos, pero siempre lo vas a conseguir a largo plazo.

Sobre el nivel de la liga, destacó: “Es lindo, por ahí hay canchas que se puede jugar, como esta hermosa cancha, igual que la de nosotros. Hay pocas canchas lindas y se puede jugar. Es duro, sí. Pero uno se adapta y después se acostumbra y es normal. Mucha gente también, hace mucho no sentía el clima cuando hay gente de los dos lados. Por ahí en el fútbol profesional se ha perdido el hincha visitante, que es el folklore del fútbol, que le da esa pimienta de más cuando jugás, pero bueno, hoy nos toca vivir esto y hay que disfrutarlo.

Por último, dejó una reflexión sobre Patronato: “Soy un hincha más, como siempre dije, me quedó la espina de no poder retirarme con la casaca del rojinero pero lo sigo. El tiempo por ahí a los técnicos le da la razón y bueno, fue de menor a mayor y hoy en día está en zona de reducido, se está viendo un buen equipo y creo que hay que seguir apoyando el fútbol de Entre Ríos, que solamente un equipo está representando a Entre Ríos”.