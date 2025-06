Unión es finalista y sus figuras analizan el pase histórico

Unión de Crespo selló su clasificación a la final del Torneo Oficial 2024 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, tras vencer 2 a 0 a Litoral en María Grande. Con un global de 4-1, el equipo dirigido por Matías Zapata logró una histórica clasificación, ya que será la primera vez que una institución crespense dispute la definición del certamen.

Finalizado el encuentro, dos de las figuras del elenco verde, Lautaro Osuna y Sebastián Prediger, analizaron el partido y el significado de esta instancia.

Lautaro Osuna, autor de los cuatro goles de Unión de las dos semifinales, valoró el esfuerzo del grupo: "Son semifinales, son partidos con detalles. Para eso trabajo todos los días, entrenando, cumpliendo lo que me pide Matías Zapata. Pero detrás mío hay un grupo. Sin ellos, no tendría este presente."

Sobre el desarrollo del partido, Osuna reconoció que hubo momentos en los que Litoral presionó más: "Sabíamos que ellos iban a venir con todo un rato. Supimos aguantar fuerte abajo y después pudimos liquidarlo."

Consultado sobre la final que se viene frente a Cañadita Central, equipo en el que supo jugar, expresó: "Me tocó jugar dos finales con Cañada y no se me dio. Hoy me toca estar en Unión, y vamos por lo que nos propusimos a principio de año: ser campeones."

Por su parte, Sebastián Prediger, pieza clave en el mediocampo, también destacó la dificultad del cruce: "Fue un partido durísimo, una cancha complicada. Ellos hicieron un buen primer tiempo, nosotros supimos controlar. En el segundo tiempo, desde mi punto de vista, fue todo nuestro."

Sobre el gol tempranero que abrió el marcador, reconoció que fue producto del trabajo previo: "Tenemos algunas jugadas preparadas. Se dio justo y fue clave para encaminar la serie."

En relación a la final ante Cañada, Prediger remarcó: "Es la primera vez que un equipo de Crespo llega a la final, así que estamos muy contentos. Vamos a seguir en esta sintonía y ojalá podamos darle un título a esta gente que nos acompaña a todos lados."

La final, que se disputará en dos partidos, definirá a un nuevo campeón del torneo. Ni Unión ni Cañadita han levantado hasta ahora el trofeo, lo que garantiza una consagración inédita en el historial de la liga.