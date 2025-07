Tamara Godoy, en dialogo con FM Estación Plus Crespo reconoció que a pesar del segundo puesto, valoran mucho el haber llegado a la definición: “contentas, igualmente. Esperábamos llevarnos el premio mayor, pero este también es un gran premio sobre todo al esfuerzo y dedicación de las chicas durante todo el torneo. De la denominada ‘vieja guardia’, éramos 6. El resto del plantel, eran chicas categoría sub 16 que compitieron en su categoría el año pasado y en este 2025 hicieron sus primeras armas en la primera. Realmente superamos las expectativas porque al momento de encarar el torneo lo tomamos como prueba, para que ellas se vayan adaptando y conociendo a los rivales. Porque no es lo mismo jugar contra chicas de su misma edad en la Liga Paranaense, a enfrentarse contra equipos ya formados y reforzados”.

El objetivo fue cambiando con el correr del torneo: “cuando se tienen planteles con chicas que recién inician, al igual que en las infantiles, les inculcamos que se diviertan y disfruten. Pero a su vez, ya estamos en primera división. Entonces además de conocer a las rivales y las diferentes canchas, vamos a dejar todo en cada partido y queremos ganar. Pero no todos fueron triunfo, tuvimos varios empates, pero no perdimos hasta la final. En el camino nos tocaron partidos peleadísimos en los que inclusive íbamos perdiendo, pero pudimos empatar o hasta remontarlos y darnos cuenta que estábamos para más. Cada instancia fue de superación, aprendizaje y de meterle ganas, empuje al equipo. A pesar de estar obteniendo resultados, le decíamos a las más chicas qué aspectos había que mejorar y por suerte hacen caso y responden. Cuando se les hacen correcciones por algún error, siempre lo mejoran y eso nos llevó a combinar el disfrute del juego con la búsqueda de los resultados”.

También destacó a FM Estación Plus Crespo, las fortalezas del equipo: “defensivamente siempre fuimos muy sólidas porque procuramos poner en ese sector a jugadoras que ya tenían roce y experiencia en la liga. De igual manera tuvimos que rotar en algunas instancias con chicas que no tenían mucho rodaje en primera y de igual manera respondieron, se ganaron el puesto y demostraron estar preparadas para defender ya en instancias finales. Otra cuestión para destacar es el no dejar de intentar. Sobre todo, en la segunda final, que ya perdíamos por el global de 4-0, tuvimos siempre la pelota y creamos muchas chances y eso nos va a servir para más adelante”.

Durante el torneo no tuvieron arquera fija, sino que diferentes jugadoras del plantel se hicieron cargo del arco en distintos partidos: “nuestra arquera titular fue mamá hace poquito. Y el puesto de arquera es muy difícil de conseguir. Así que hubo varios partidos en los que tuvimos que rotar. Estuvo Ailén Ditrich, Johana Petersen, que por sus lesiones no podía jugar, pero se puso el buzo de arquera. También Rocío Delgado atajó en un partido y en las dos finales me hice cargo yo, pero me voy tranquila de que los cuatro goles de las finales me los hicieron a mí y no a otra chica que recién empieza y que puede estar dando mejores frutos en su puesto. En mi caso, al ser fanática de Unión, quiero sumar desde donde me toque. Entonces lo hice con total gusto por el compromiso que tengo para con la institución”.