Este viernes por la mañana, la imagen de una extensa fila frente a Plaza 1º de Mayo sorprendió a quienes transitaban el centro de Paraná. Personas con discapacidad, provenientes de diferentes localidades de la provincia, se encontraban allí tras ser convocadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para participar de una auditoría sobre pensiones no contributivas. El operativo que se llevó a cabo en un hotel céntrico de calle Urquiza, forma parte de una revisión impulsada por el Gobierno nacional para determinar si los beneficiarios aún cumplen con los requisitos para percibir la prestación.

La Defensora del Pueblo de Paraná, Marcia López, se hizo presente en el lugar para acompañar a quienes realizaban el trámite. “Toda esta gente fue citada por la ANDIS para una auditoría. El problema es que muchas personas no recibieron la notificación porque fue enviada al domicilio que figuraba cuando les otorgaron la pensión, en algunos casos hace más de 10 o 15 años. Hoy viven en otro lado y nunca se enteraron”, explicó en declaraciones a Radio Plaza.

López señaló que esta situación provocó confusión e incertidumbre: “Incluso hay quienes ya perdieron el beneficio sin haber sido notificados. Por eso estamos trabajando junto a otras instituciones, como el Órgano de Revisión de Salud Mental y el Hospital Escuela, para asistir y brindar información”.

Según detalló, el procedimiento consiste en presentarse en el lugar asignado, recibir una constancia de asistencia, y luego, en un plazo de 30 días subir la documentación requerida a la plataforma “Trámites a Distancia”, al portal de Mi Argentina o presentarla en oficinas de Anses. En caso de no haber recibido la citación, las personas deben escribir a [email protected] o comunicarse a través del chatbot de la web oficial argentina.gob.ar.

“Este tipo de control no se hacía de esta manera. Es la primera vez que se cita a tantas personas al mismo tiempo, sin canales claros de información ni personal capacitado para contener y orientar. La Andis tercerizó la atención a una empresa privada, cuyos representantes tampoco están en condiciones de brindar detalles del procedimiento”, afirmó López.

Una vecina de Hasenkamp, que aguardaba su turno, compartió su experiencia: “Recibimos la carta documento en junio. Nos pedían estudios médicos actualizados que justifiquen la discapacidad. Dijeron que era con turno, pero ahora nos dicen que es por orden de llegada. Muchos vinimos con la idea de un horario asignado y nos encontramos con otra cosa”.

La mujer contó que tiene dos hermanos con discapacidad que no pudieron viajar. “No se permite que venga un representante, solo puede presentarse el titular. Además, la pensión es de 209 mil pesos más un bono de 70 mil, que no alcanza. Hay que comprar medicamentos, y muchas veces no están disponibles en el hospital”.

Además, explicó que los documentos no se entregan en mano: “Ellos solo te dan una constancia de que viniste. Después tenés que subir todo por internet o ir a Anses. Esto nunca se hizo así. En Hasenkamp, creo que solo una vez, hace muchos años, hicieron algo parecido”.

De acuerdo a lo relevado por Plaza Web, la consultora contratada por la Andis alquiló tres habitaciones y un salón del hotel para el operativo, que se extenderá durante una semana. Pero la falta de comunicación oficial, las dificultades de acceso digital, y el desconcierto en la organización generaron angustia y malestar entre las personas afectadas, muchas de las cuales se trasladaron desde zonas rurales con recursos limitados.

“La gente no sabe bien para qué viene ni cómo continuar el trámite. Por eso estamos acá, para ayudarles a entender lo que tienen que hacer y evitar que pierdan una pensión, que en muchos casos es el único ingreso que tienen”, afirmó Marcia López a Radio Plaza.