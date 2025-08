En el arranque del Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, Asociación Deportiva y Cultural de Crespo se impuso como local por 2 a 1 frente a Cañadita Central. La figura del encuentro fue Jerónimo Rodríguez, autor de los dos tantos que sellaron el triunfo crespense, quien al término del partido compartió sus sensaciones con FM Estación Plus Crespo.

Rodríguez reconoció “era un partido complicado. Sabíamos que iba a ser difícil porque es un rival con buenos jugadores, que siempre propone, está bien armado. Por suerte pudimos encontrar el primer gol rápido y eso hizo que el partido se abra a nuestro favor”, expresó Rodríguez, destacando el valor de comenzar ganando, especialmente en casa.

El jugador volvió a marcar con una fórmula que ya le ha dado resultados: “Cuando me queda a pierna cambiada, siempre me queda cómodo. Soy zurdo y cuando vi que el defensor se fue para afuera, enganché para adentro y le pegué. Ya he hecho goles similares. Siempre intento enganchar y buscar el arco”.

Rodríguez también convirtió desde el punto penal, mostrando seguridad en la definición: “Agarro la pelota, miro al arquero antes, y una vez que decido el palo, voy firme y trato de patear fuerte siempre”.

Más allá del resultado, el atacante reconoció a FM Estación Plus Crespo que tuvieron chances claras para ampliar la diferencia antes del descuento visitante: “Tuvimos dos situaciones clarísimas para el 3 a 0. Nos sentimos cómodos saliendo de contra, porque tenemos jugadores rápidos, y eso nos da espacios para atacar”.

Sobre el desarrollo del complemento, remarcó: “Sabíamos que en el segundo tiempo se iban a venir con todo, adelantaron líneas, pero creo que supimos defendernos bien. También tuvimos para hacer algún otro gol más”.

Rodríguez subrayó el carácter parejo del certamen: “El Paraná Campaña es un torneo súper parejo. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Siempre hay que estar preparado y no relajarse. Ahora a preparar el próximo partido, que será de visitante”.

Finalmente, se mostró optimista con el potencial del equipo: “Hay un gran plantel. Los chicos del club son increíbles, eso fue lo que más me sorprendió desde que llegué. Con el material de inferiores y la experiencia de los más grandes vamos a estar bien. Y con incorporaciones como la de Matías Bitz, que nos va a aportar mucho, las ilusiones están renovadas”.

Con este resultado, Cultural arranca con el pie derecho su camino en el Clausura y buscará seguir afianzando su juego en la próxima fecha.