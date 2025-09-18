River perdió con Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

En el partido disputado en el estadio Monumental de Núñez, el defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador a los 6 minutos de juego y Vitor Roque amplió la ventaja a los 40. En el complemento, Lucas Martínez Quarta descontó a los 43 minutos.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo deberá ganar por dos goles o más en el partido de vuelta que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21.30 horas en el Allianz Parque de San Pablo, en Brasil.

En lo pronto, River visitará el sábado a las 21.15 horas a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, los del entrenador portugués Abel Ferreira sacaron un buen resultado para soñar con las semifinales de la Copa Libertadores. El próximo sábado desde las 21 horas, recibirá a Fortaleza en el Allianz Parque.

En tan solo seis minutos de juego, el equipo brasileño se adelantó en el marcador con el gol de su capitán paraguayo Gustavo Gómez. Tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Andreas Pereira, la pelota cayó en el segundo palo donde el guaraní se elevó, cabeceó en soledad ante una tardía reacción del arquero Franco Armani y marcó el 1-0.

Palmeiras fue dueño indiscutido del primer tiempo y se lo llevó puesto a River que quedó aturdido tras el gol de Gómez, sin mucha reacción y que mantenía la desventaja mínima por el arquero Armani.

Sin embargo, a los 40 minutos de juego, Palmeiras amplió la ventaja con el gol de Vitor Roque. Tras un gran recorte de derecha a izquierda del argentino José López, el ex Lanús tocó para el delantero que quedó mano a mano con Armani y la tocó sutilmente al segundo palo, poniendo el 2-0.

En el complemento, sin muchas ideas, el equipo de Marcelo Gallardo fue en busca del descuento que lo dejase con vida para el partido de vuelta la semana que viene en San Pablo. Por su parte, el Palmeiras bajó el ritmo y cedió la pelota.

A los 43 minutos del complemento, Lucas Martínez Quarta descontó para River ante Palmeiras. Con un remate desde media distancia, el defensor corrió con la fortuna que la pelota se desvió en un jugador del equipo brasileño y descolocó al arquero Weverton que se movió a un lado, observando como terminaba ingresando la pelota.

Esta es la síntesis de River y Palmeiras de Brasil por la Copa Libertadores de América

. Copa CONMEBOL Libertadores - Cuartos de final - Partido de ida

. River Plate - Palmeiras (Brasil)

. Estadio: Monumental, Capital Federal.

. Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

. VAR: Juan Soto (Venezuela)

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Juan Portillo, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras (Brasil): Weverton; Kellven, Gustavo Gómez, Murilo Cequeira, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Anibal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson, José López; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Gol en el primer tiempo: 6m. Gustavo Gómez (P); 40m. Vitor Roque (P)

Gol en el segundo tiempo: 43m. Lucas Martínez Quarta (R)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Juan Fernando Quintero por Enzo Pérez (R) y Lucas Martínez Quarta por Paulo Díaz (R); 12m. Facundo Colidio por Sebastián Driussi (R); 25m. Emiliano Martínez por Anibal Moreno (P); 30m. Raphael Veiga por Andreas Pereira (P) y Facundo Torres por Vitor Roque (P); 35m. Miguel Borja por Maximiliano Salas (R) y Santiago Lencina por Ignacio Fernández (R); 40m. Bruno Fuchs por Felipe Anderson (P) y Allan Elias por Lucas Evangelista (P).