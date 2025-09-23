Racing le ganó a Vélez por 2-0 en el global y es semifinalista de la Copa Libertadores 2025

LA ACADEMIA VOLVIÓ A VENCER AL FORTÍN Y ES SEMIFINALISTA TRAS 28 AÑOS | Racing 1-0 Vélez | RESUMEN

El único gol de la noche fue convertido por el delantero Santiago Solari, que empujó un centro buscapié a los 36 minutos del complemento.

Con el triunfo, la “Academia” de Gustavo Costas, vigente campeón de la Copa Sudamericana, clasificó a la semifinal de la Copa Libertadores, en la que se medirá con quien resulte vencedor entre Estudiantes y Flamengo de Brasil.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 13 minutos del primer tiempo, con un remate lejano del mediocampista Agustín Almendra, que salió bajo y fue contenido por el arquero Tomás Marchiori, sobre su palo derecho.

Un minuto más tarde, un córner al segundo palo fue cabeceado por el defensor Franco Pardo, cuyo tiro bajo al palo izquierdo del arquero fue desviado por Marchiori.

Racing volvió a llegar a los 31 minutos, cuando un avance desde la derecha hacia el medio del delantero Santiago Solari terminó en un disparo desde el borde del área, apenas rozado por Marchiori antes de pegar en su poste izquierdo.

A los 40 minutos, Solari se escapó por el costado derecho y buscó el gol con un remate bajo al primer palo, que dio en el costado externo de la red.

El mediocampista Manuel Lanzini tuvo la primera llegada de Vélez, en el segundo minuto de descuento, con un remate abriendo el pie derecho que se fue apenas ancho, aunque el exjugador de River estaba en fuera de juego.

En 10 minutos del complemento, el defensor Facundo Mura recibió a algunos metros del borde del área y sacó un remate seco, que subió y se fue cerca del travesaño, pero alto.

Cuando iban 14 minutos, un centro desde la izquierda cayó al segundo palo para Solari, que no le pudo dar fuerza ni dirección a su remate, que llegó suave y a las manos del arquero velezano.

A los 17 minutos, un remate del delantero Imanol Machuca se escurrió por debajo del manotazo del arquero Facundo Cambeses, quien volvió sobre sus pasos y pudo detener la pelota sobre la línea. El gol fue cobrado por el arbitraje, pero invalidado a instancias del VAR.

Racing lo tuvo nuevamente a los 31 minutos, con un tiro libre al segundo poste que fue cabeceado por el mediocampista Santiago Sosa, cuyo frentazo dio en el caño derecho de Marchiori.

El único gol de la noche llegó a los 36 minutos, con una enorme jugada por izquierda del lateral Gabriel Rojas, a pura gambeta, que terminó en un centro atrás empujado al gol por Solari.

Síntesis del partido:

Copa Libertadores 2025.

Cuartos de final.

Partido de vuelta.

Racing 1 - 0 (2 - 0) Vélez.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

VAR: Andrés Cunha (Uruguay).

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat; Maher Carrizo, Tomás Galván, Imanol Machuca; Michael Santos. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gol en el segundo tiempo: 36m. Santiago Solari (R).

Cambio en el primer tiempo: 25m. Bruno Zuculini por Juan Nardoni (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Tobías Andrada por Rodrigo Aliendro (V) y Manuel Lanzini por Tomás Galván (V); 20m. Matías Zaracho por Agustín Almendra (R) e Ignacio Rodríguez por Tomás Conechny (R); 22m. Braian Romero por Michael Santos (V); 35m. Gastón Martirena por Gabriel Rojas (R) y Adrián Balboa por Santiago Solari (R); Diego Valdés por Agustín Lagos (V) y Dilan Godoy por Imanol Machuca (V).