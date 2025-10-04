Bahl y Michel estuvieron en la Cooperativa Agropecuaria de Aranguren

El candidato a senador nacional de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, y los candidatos a diputados nacionales, Guillermo Michel y Rodrigo Minguillón, se reunieron con representantes de la Cooperativa Agropecuaria de Aranguren e intercambiaron sobre las necesidades que tiene la institución, que nuclea alrededor de 800 productores.

Gonzalo Salgado, presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Aranguren, agradeció la visita de los candidatos y señaló que mantuvieron una “charla en donde hemos expresado las necesidades que tenemos como cooperativa que son fundamentalmente abastecimiento de energía eléctrica, el tema de caminos, que es bastante trillado pero nunca se deja de mencionar, y las limitaciones que existen en la financiación del banco a nivel provincial”, replicó Plaza Web.

Los candidatos a legisladores nacionales destacaron el aporte de la Cooperativa al desarrollo productivo de la provincia con una producción que alcanzó en la última cosecha récord las 340 mil toneladas de cereal anual y una granja porcina de 1.700 madres.

Asimismo, Bahl cuestionó “la actual falta de condiciones macroeconómicas que promuevan la producción y la falta de gestión provincial para brindar soluciones de servicios e infraestructura a quienes producen e invierten”.

En ese sentido, manifestó que "hemos tomado nota de las peticiones y nos comprometimos a llevarlas al Congreso de la Nación”.

Por su parte, Michel destacó la trayectoria de la institución con más de 70 años así como “la producción de alimento balanceado que le da valor agregado a la provincia”.

“Lo que nos llevamos de acá es que es imposible producir en la provincia en este estado, con el costo de la energía y con la apertura de importaciones de cerdo y de pollo”, manifestó. Y agregó: “Milei y Frigerio tienen que reflexionar; están fundiendo la provincia, las pymes y a los productores agropecuarios”.