Un entrerriano fue a votar y se enteró que "ya había votado"

Motociclistas chocaron una motopatrulla en Diamante
Operó la retención de la unidad embistente, por irregularidades en que transitaba. Otro fin de semana con daños a bienes del Estado.
La extraña situación que se produjo durante la jornada electoral en una escuela, derivó en actuaciones en sede policial.Policiales/Judiciales27 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
En horas de la siesta de este domingo electoral, un ciudadano vivenció una circunstancia que le impidió votar y que además, lo preocupó. Desde el ámbito público, impulsaron una investigación.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que a minutos antes de las 14:30, un hombre de 65 años se presentó en la Escuela N° 20 "Padre Rolando", ubicada en calle Díaz Vélez N° 805, de Concepción del Uruguay, para emitir su voto.
Al dirigirse a su mesa, la presidenta le informó que ya se había registrado un sufragio utilizando su nombre completo y número de documento. Conforme le hicieron saber, no se trató de un error en la entrega del troquel comprobante, sino que se había producido una presentación previa coincidente.
Ante la situación de posible suplantación de identidad, el damnificado fue derivado a Comisaría Tercera -de esa jurisdicción-, para formalizar la correspondiente denuncia, que abre una investigación.
Operó la retención de la unidad embistente, por irregularidades en que transitaba. Otro fin de semana con daños a bienes del Estado.
La aprehensión se produjo en la Escuela N° 28 "Hipólito Yrigoyen".
“Fue un descuido de los propietarios, lo dejaron cerca de la orilla y el vehículo cedió”, manifestaron quienes participaron del rescate.
Tras la intervención policial, los artículos de belleza pudieron ser restituidos al comercio damnificado.
En la tarde del viernes, hubo allanamientos y detuvieron a dos sospechosos.
En medio de una recorrida por la ruralidad del departamento La Paz, fueron blanco de disparos de arma de fuego.
Tras la intervención policial, los artículos de belleza pudieron ser restituidos al comercio damnificado.
La aprehensión se produjo en la Escuela N° 28 "Hipólito Yrigoyen".
La alianza integrada por LLA, el PRO y la UCR se impuso holgadamente en la capital de la avicultura.
El ministro de Planeamiento y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Darío Schneider, celebró el amplio triunfo de la alianza en Crespo y en gran parte de Entre Ríos. Destacó la unidad política lograda con el PRO y la UCR, valoró el respaldo provincial como “un mensaje claro de los entrerrianos” y afirmó que continuará trabajando junto al gobernador Rogelio Frigerio “sin pausas y con el mismo compromiso”.
Rodrigo Minguillón, candidato crespense justicialista, valoró la participación ciudadana en las urnas y analizó "hubo un apoyo claro a las propuestas de lo que viene llevando adelante como política nacional el presidente Javier Milei".