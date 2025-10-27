Plus en Vivo

Un entrerriano fue a votar y se enteró que "ya había votado"

La extraña situación que se produjo durante la jornada electoral en una escuela, derivó en actuaciones en sede policial.

Policiales/Judiciales27 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
thumb_padron

En horas de la siesta de este domingo electoral, un ciudadano vivenció una circunstancia que le impidió votar y que además, lo preocupó. Desde el ámbito público, impulsaron una investigación. 

Se confirmó a Estación Plus Crespo que a minutos antes de las 14:30, un hombre de 65 años se presentó en la Escuela N° 20 "Padre Rolando", ubicada en calle Díaz Vélez N° 805, de Concepción del Uruguay, para emitir su voto.

Al dirigirse a su mesa, la presidenta le informó que ya se había registrado un sufragio utilizando su nombre completo y número de documento. Conforme le hicieron saber, no se trató de un error en la entrega del troquel comprobante, sino que se había producido una presentación previa coincidente.

Ante la situación de posible suplantación de identidad, el damnificado fue derivado a Comisaría Tercera -de esa jurisdicción-, para formalizar la correspondiente denuncia, que abre una investigación.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
Dario Schneider

Darío Schneider celebró el contundente triunfo de La Libertad Avanza en Crespo y destacó “el mensaje claro de los entrerrianos”

Estación Plus Crespo
Crespo26 de octubre de 2025

El ministro de Planeamiento y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Darío Schneider, celebró el amplio triunfo de la alianza en Crespo y en gran parte de Entre Ríos. Destacó la unidad política lograda con el PRO y la UCR, valoró el respaldo provincial como “un mensaje claro de los entrerrianos” y afirmó que continuará trabajando junto al gobernador Rogelio Frigerio “sin pausas y con el mismo compromiso”.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo