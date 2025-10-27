Un entrerriano fue a votar y se enteró que "ya había votado"

En horas de la siesta de este domingo electoral, un ciudadano vivenció una circunstancia que le impidió votar y que además, lo preocupó. Desde el ámbito público, impulsaron una investigación.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que a minutos antes de las 14:30, un hombre de 65 años se presentó en la Escuela N° 20 "Padre Rolando", ubicada en calle Díaz Vélez N° 805, de Concepción del Uruguay, para emitir su voto.

Al dirigirse a su mesa, la presidenta le informó que ya se había registrado un sufragio utilizando su nombre completo y número de documento. Conforme le hicieron saber, no se trató de un error en la entrega del troquel comprobante, sino que se había producido una presentación previa coincidente.

Ante la situación de posible suplantación de identidad, el damnificado fue derivado a Comisaría Tercera -de esa jurisdicción-, para formalizar la correspondiente denuncia, que abre una investigación.