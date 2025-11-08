Javier Milei asistió a la jura presidencial de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

La jura presidencial de Rodrigo Paz Pereira

puede modificar el plano geopolítico sudamericano. Es por eso que

participó de la entrega del bastón de mando en la

, en la ciudad de

. Se trató de la segunda ceremonia de asunción de la que participará el Presidente, luego de ser invitado a la de

en enero de este año. Tras el evento, arriba en Buenos Aires.