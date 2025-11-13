La pobreza en hogares más vulnerables cayó del 48% al 31% en agosto, según detalló un informe del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El dato surge de la “Ola 9 de la Encuesta Rápida” que realiza UNICEF, en donde se visibiliza una mejora en las condiciones socioeconómicas y de ingresos de los hogares en donde residen chicas y chicos, en particular de los sectores más vulnerables.

Así, la proporción de hogares con ingresos insuficientes cae 35% interanual y se posiciona en 31%, alcanzando a más de 2 millones de hogares en donde residen 4,3 millones de niños.

Al momento de acceder a servicios básicos se observan mejoras: bajó 8 puntos la cantidad de hogares que no pueden asistir al médico o al dentista por falta de recursos, al igual que los que deben dejar de comprar medicamentos (23% a 15%).

“La Encuesta Rápida a hogares con niñas, niños y adolescentes, que UNICEF realiza desde 2020, constituye una herramienta clave para comprender la evolución de las condiciones de vida de la infancia y adolescencia en el país. Los resultados de esta nueva ola ponen de manifiesto frágiles avances a partir de la reducción de la pobreza, pero también desafíos que deben abordarse con prioridad en la agenda pública para consolidar y acelerar esa tendencia”, señaló Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.

También se destacan mejoras en la capacidad de los hogares para afrontar los gastos específicos para la niñez y la adolescencia, como la compra de libros, útiles escolares, vestimenta y calzado y el acceso a excursiones y salidas educativas y transporte.

El último dato oficial arrojó un nivel de pobreza que alcanzó al 31,6% de las personas, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), siendo la más baja desde 2018.

Con respecto a pobreza infantil, durante el primer semestre de 2025, el 46,1% vivía en condiciones de pobreza y el 10,2% en condiciones de pobreza extrema (EPH-INDEC).

Estas cifras evidencian una significativa mejora, mostrando que la pobreza infantil se redujo en 21 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024 y la indigencia 17 puntos.

Crece el endeudamiento

El organismo dependiente de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) indicó que creció 8 puntos y ascendió al 31%. Se destaca el crecimiento del endeudamiento con el sistema bancario formal, a través de las tarjetas de crédito y de créditos personales.

Si se consideran, además, aquellos hogares que tuvieron que pedir dinero prestado a aplicaciones, billeteras virtuales, comercios o familiares, el endeudamiento asciende al 45%.

Con el acceso a la alimentación se registra un patrón similar a la evolución de la pobreza, en donde experimentó una recuperación respecto de 2024.

El número alcanzó al 30% de los hogares versus un 52% en 2024. Y dependiendo el sector social, el indicador varía en aumento o descenso: 45% en hogares con AUH (Asignación Univrsal por Hijo) y 37% en los hogares monoparentales con jefatura femenina.

“Estos datos reflejan el impacto que tuvo la desaceleración inflacionaria junto a la priorización de las políticas de protección de ingresos para los hogares de menores recursos, a través de la AUH y la Prestación Alimentar. El desafío, en un marco de consolidación fiscal, radica en sostener estos esfuerzos”, manifestó el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF en Argentina, Sebastián Waisgrais.