Plus en Vivo

El voleibol crespense entre los mejores 12 del país

La Escuela Municipal de Crespo participó en la Copa Argentina de Clubes, que se jugó en Chapadmalal (Buenos Aires), del 6 al 11 de noviembre, bajo la fiscalización de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

Deportes13 de noviembre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
Crespo-Sub-18-portada-1280x640

Compitieron 28 equipos en la rama femenina, donde las crespenses logaron culminar entre las 12 mejores, dejando buenas sensaciones y mostrando un alto nivel de juego con compromiso, esfuerzo y pasión.

El plantel estuvo integrado por: Emilia Bernachea, Julieta Nichea, Juanita Viana, Belén Müller, María Eugenia Martínez, Evelyn Behr, Alma Rau, Trinidad Pérez, Maite Lell y Eugenia Martínez. DT: Matías Garay. Jefe de delegación: Candela Sian.

En la maratónica competencia enfrentaron a equipos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El certamen federal también contó con la participación de elencos de Salta, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza, Corrientes y Río Negro.

APV

Otras formaciones crespenses tuvieron actividad en la continuidad del calendario de la Asociación Paranaense de Voleibol.

La Sub 12 inicial de Crespo azul perdió ante Paracao de Paraná (2-0), el sábado 8 de noviembre. Jugaron: Catalina Jacob, Kiara Arin, Luna Geist, Azul García, María Sione, Ludmila Porchneg, Juliana Olivo, Geraldine Muñoz y Agostina Piray Berg.

Mientras que el minivoleibol tuvo encuentro en Rowing de Paraná, el domingo 9 de noviembre. Además de los elencos locales y de la EMC, participaron: Libertador San Martín, San Benito, Sionista, María Grande, La Roca y Atlético Diamantino. La próxima cita para esta división será el 30 de noviembre, cerrando el calendario en lugar a definir.

ENCUENTRO

Los equipos promocionales de la Escuela Municipal de Crespo y del Centro de Educación Física Nº 38, compartieron una jornada deportiva el sábado 8 de noviembre. Fue en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Union-basquet-femenino-25

Básquetbol Femenino: papelón en la Asociación Paranaense

Estación Plus Crespo
Deportes12 de noviembre de 2025

Tras la polémica por la ausencia de la terna arbitral en el encuentro de semifinales entre Unión y Echagüe, ahora cambió el rival del plantel crespense y será Talleres, al que le quitaron puntos por mala inclusión de una jugadora.

Sian_Lazaneo

Manuel Sian: “Fue un día complicado, pero dejamos todo en la cancha”

Eric Engel | Estación Plus Crespo
Deportes10 de noviembre de 2025

Dos protagonistas del encuentro, Manuel Sian por Unión de Crespo y Juan Manuel Lazaneo por Neuquén de Paraná, dialogaron con Estación Plus Crespo y analizaron el desarrollo del partido que dejó como ganador al elenco paranaense por 2 a 0 en el Torneo Regional Federal Amateur.

Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo