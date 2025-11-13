El voleibol crespense entre los mejores 12 del país

Compitieron 28 equipos en la rama femenina, donde las crespenses logaron culminar entre las 12 mejores, dejando buenas sensaciones y mostrando un alto nivel de juego con compromiso, esfuerzo y pasión.

El plantel estuvo integrado por: Emilia Bernachea, Julieta Nichea, Juanita Viana, Belén Müller, María Eugenia Martínez, Evelyn Behr, Alma Rau, Trinidad Pérez, Maite Lell y Eugenia Martínez. DT: Matías Garay. Jefe de delegación: Candela Sian.

En la maratónica competencia enfrentaron a equipos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El certamen federal también contó con la participación de elencos de Salta, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza, Corrientes y Río Negro.







APV

Otras formaciones crespenses tuvieron actividad en la continuidad del calendario de la Asociación Paranaense de Voleibol.

La Sub 12 inicial de Crespo azul perdió ante Paracao de Paraná (2-0), el sábado 8 de noviembre. Jugaron: Catalina Jacob, Kiara Arin, Luna Geist, Azul García, María Sione, Ludmila Porchneg, Juliana Olivo, Geraldine Muñoz y Agostina Piray Berg.

Mientras que el minivoleibol tuvo encuentro en Rowing de Paraná, el domingo 9 de noviembre. Además de los elencos locales y de la EMC, participaron: Libertador San Martín, San Benito, Sionista, María Grande, La Roca y Atlético Diamantino. La próxima cita para esta división será el 30 de noviembre, cerrando el calendario en lugar a definir.













ENCUENTRO

Los equipos promocionales de la Escuela Municipal de Crespo y del Centro de Educación Física Nº 38, compartieron una jornada deportiva el sábado 8 de noviembre. Fue en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica.