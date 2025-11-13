El voleibol crespense entre los mejores 12 del país

Así se jugará la última fecha del Torneo Clausura de la Liga ProfesionalDeportes13 de noviembre de 2025
La Liga Profesional dio a conocer los días, horarios y árbitros de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, la última antes de los playoffs
La Escuela Municipal de Crespo participó en la Copa Argentina de Clubes, que se jugó en Chapadmalal (Buenos Aires), del 6 al 11 de noviembre, bajo la fiscalización de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).Deportes13 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Compitieron 28 equipos en la rama femenina, donde las crespenses logaron culminar entre las 12 mejores, dejando buenas sensaciones y mostrando un alto nivel de juego con compromiso, esfuerzo y pasión.
El plantel estuvo integrado por: Emilia Bernachea, Julieta Nichea, Juanita Viana, Belén Müller, María Eugenia Martínez, Evelyn Behr, Alma Rau, Trinidad Pérez, Maite Lell y Eugenia Martínez. DT: Matías Garay. Jefe de delegación: Candela Sian.
En la maratónica competencia enfrentaron a equipos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El certamen federal también contó con la participación de elencos de Salta, Chubut, Tierra del Fuego, Neuquén, Mendoza, Corrientes y Río Negro.
APV
Otras formaciones crespenses tuvieron actividad en la continuidad del calendario de la Asociación Paranaense de Voleibol.
La Sub 12 inicial de Crespo azul perdió ante Paracao de Paraná (2-0), el sábado 8 de noviembre. Jugaron: Catalina Jacob, Kiara Arin, Luna Geist, Azul García, María Sione, Ludmila Porchneg, Juliana Olivo, Geraldine Muñoz y Agostina Piray Berg.
Mientras que el minivoleibol tuvo encuentro en Rowing de Paraná, el domingo 9 de noviembre. Además de los elencos locales y de la EMC, participaron: Libertador San Martín, San Benito, Sionista, María Grande, La Roca y Atlético Diamantino. La próxima cita para esta división será el 30 de noviembre, cerrando el calendario en lugar a definir.
ENCUENTRO
Los equipos promocionales de la Escuela Municipal de Crespo y del Centro de Educación Física Nº 38, compartieron una jornada deportiva el sábado 8 de noviembre. Fue en el gimnasio cubierto de la Escuela Técnica.
César Navoni, el entrenador del “Decano” valoró el rendimiento de su plantel y el crecimiento de las divisiones formativas, tras la eliminación en semifinales del Torneo Oficial de Paraná Campaña ante Unión de Crespo.
Tras la polémica por la ausencia de la terna arbitral en el encuentro de semifinales entre Unión y Echagüe, ahora cambió el rival del plantel crespense y será Talleres, al que le quitaron puntos por mala inclusión de una jugadora.
Los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a esta etapa, que se disputará íntegramente en cancha del mejor clasificado. Así están los cruces.
En las finales de las 3 categorías mayores del Fútbol Chacaero, hay cuatro planteles crespenses involucrados en la definición por el título.
Dos protagonistas del encuentro, Manuel Sian por Unión de Crespo y Juan Manuel Lazaneo por Neuquén de Paraná, dialogaron con Estación Plus Crespo y analizaron el desarrollo del partido que dejó como ganador al elenco paranaense por 2 a 0 en el Torneo Regional Federal Amateur.
La petición ingresó al Concejo Deliberante de Crespo, a raíz del comportamiento vehicular, principalmente en una intersección de calles.
Más de 20 vecinos de un barrio avalaron la petición, que deberá ser evaluada por los ediles que componen la Comisión de Nomenclatura.
Un hombre y un menor de edad fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís, luego de protagonizar un accidente de tránsito en Crespo.
Por el homicidio del adolescente, sobreseyeron a uno de los acusados y piden la inimputabilidad de otro. Anteriormente, sobre un tercer detenido, la investigación no permitió comprobarle el delito atribuido.
Lleva más de 27 años acompañando a los equipos nacionales y compartiendo anécdotas con los campeones del mundo. Este miércoles visitó Crespo y disfrutó de un tranquilo almuerzo y una cena en un comedor céntrico.