ANMAT retiró del mercado una línea completa de alisadores de pelo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó retirar del mercado una serie de productos para el cabello de la marca Lazios Professional, al detectar que se encontraban sin registro sanitario y que podrían incluir formaldehído, un componente prohibido en alisadores por su peligrosidad.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, alcanzó a varios artículos de la línea, entre ellos: un laminado cauterizador, un botox capilar, una keratina, un alisado definitivo, un alisado gold, un alisado “3D efecto espejo 3 en 1”, un alisado “4D efecto espejo 4 en 1” y una nanoplastía de alisado capilar.

El organismo explicó que, durante operativos de control, el Servicio de Productos Cosméticos de Higiene Personal detectó que los artículos exhibían rotulados con números de inscripción inexistentes. Tras consultar la base oficial de cosméticos, se constató que ninguno figuraba debidamente registrado, lo que motivó el inicio de actuaciones administrativas.

La Anmat sostuvo que los alisadores de cabello que se comercializan sin autorización representan un “serio riesgo” debido a la posible presencia de formol como agente alisante. Recordó que su uso en productos capilares no está permitido porque expone a quienes los aplican o utilizan a vapores tóxicos capaces de provocar irritación ocular y respiratoria, enrojecimiento, ardor, picazón y reacciones alérgicas. En casos de exposición prolongada, advirtió que puede incrementar el riesgo de desarrollar carcinomas, especialmente nasofaríngeos.

“Se trata de productos ilegítimos, para los que se desconoce el establecimiento que los elaboró y, por lo tanto, no es posible garantizar su seguridad, eficacia o composición”, señaló la disposición. Por ese motivo, ordenó prohibir su uso, distribución, comercialización, publicidad y publicación en todo el país.

Ámbito