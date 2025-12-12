ANMAT retiró del mercado una línea completa de alisadores de pelo

Denunciaron en Mendoza a padres que no vacunaron a sus hijosNacionales12 de diciembre de 2025
La presentación alude a las inoculaciones incluidas en el Calendario Nacional.
El organismo prohibió la comercialización, uso y publicidad de productos capilares tras comprobar que no estaban inscriptos y que podían contener formol, una sustancia no autorizada por su riesgo para la salud.Nacionales12 de diciembre de 2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó retirar del mercado una serie de productos para el cabello de la marca Lazios Professional, al detectar que se encontraban sin registro sanitario y que podrían incluir formaldehído, un componente prohibido en alisadores por su peligrosidad.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial, alcanzó a varios artículos de la línea, entre ellos: un laminado cauterizador, un botox capilar, una keratina, un alisado definitivo, un alisado gold, un alisado “3D efecto espejo 3 en 1”, un alisado “4D efecto espejo 4 en 1” y una nanoplastía de alisado capilar.
El organismo explicó que, durante operativos de control, el Servicio de Productos Cosméticos de Higiene Personal detectó que los artículos exhibían rotulados con números de inscripción inexistentes. Tras consultar la base oficial de cosméticos, se constató que ninguno figuraba debidamente registrado, lo que motivó el inicio de actuaciones administrativas.
La Anmat sostuvo que los alisadores de cabello que se comercializan sin autorización representan un “serio riesgo” debido a la posible presencia de formol como agente alisante. Recordó que su uso en productos capilares no está permitido porque expone a quienes los aplican o utilizan a vapores tóxicos capaces de provocar irritación ocular y respiratoria, enrojecimiento, ardor, picazón y reacciones alérgicas. En casos de exposición prolongada, advirtió que puede incrementar el riesgo de desarrollar carcinomas, especialmente nasofaríngeos.
“Se trata de productos ilegítimos, para los que se desconoce el establecimiento que los elaboró y, por lo tanto, no es posible garantizar su seguridad, eficacia o composición”, señaló la disposición. Por ese motivo, ordenó prohibir su uso, distribución, comercialización, publicidad y publicación en todo el país.
Ámbito
La presentación alude a las inoculaciones incluidas en el Calendario Nacional.
El Presidente visita la provincia mediterránea este viernes para reencontrarse con sus votantes.
Refleja una aceleración respecto al 2,3% que se había registrado en octubre. La suba de precios fue de 27,9% en los primeros once meses del año. Cómo sigue en diciembre y en 2026
Los investigadores establecieron que un argentino de 21 años administraba la cuenta desde la cual se emitieron las amenazas.
La obra social modificó a mitad de año la forma en la que se distribuían los higiénicos absorbentes descartables y recomiendan chequear las direcciones declaradas de los afiliados. Lo que hay que saber
La iniciativa busca flexibilizar la administración del tiempo laboral y regula mecanismos para la compensación de actividades extraordinarias
Los investigadores accedieron a los resúmenes bancarios, donde detectaron movimientos irregulares acumulados a lo largo de una década.
Un utilitario que trasladaba paquetería impactó contra las vallas de contención en el kilómetro 136 de la Ruta 18. El conductor sufrió lesiones y fue asistido en el Hospital Santa Rosa, informaron fuentes policiales.
La directora de Desarrollo Humano detalló las múltiples afectaciones que sufre una parte de la población ante los estallidos de la cohetería. "Instamos a buscar otra forma de festejar, donde el centro de la celebración no sea la pirotecnia sonora", reflexionó.
En estos lugares están los 16 radares o medidores de velocidad diseminados en la provincia.
El gobernador Frigerio le tomará juramento este viernes 12 de diciembre. Carlos Cuenca asumirá como nuevo presidente del Consejo General de Educación (CGE).