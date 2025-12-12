Denunciaron en Mendoza a padres que no vacunaron a sus hijos

Milei se sube al “tour de la gratitud” y viaja a CórdobaNacionales12 de diciembre de 2025
El Presidente visita la provincia mediterránea este viernes para reencontrarse con sus votantes.
La presentación alude a las inoculaciones incluidas en el Calendario Nacional.Nacionales12 de diciembre de 2025
El gobierno mendocino, a través del Ministerio de Salud y Deportes, presentó hoy una decena de denuncias contra padres y tutores que no cumplieron con la obligación de aplicarle a sus hijos las vacunas incluidas en el calendario.
La medida está encuadrada en la Resolución 2572 de esa cartera, a cargo de Rodolfo Montero, que establece el procedimiento para actuar ante incumplimientos de la Ley Nacional 27.491.
De esta manera, Mendoza se convirtió en la primera provincia en presentar este tipo de denuncias, en el marco de un contexto complejo, ante la reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas, como el caso del sarampión, cuyos últimos casos se habían registrado en 2016.
Además, y según supo la agencia Noticias Argentinas, la muerte de siete bebés por tos convulsa en Entre Ríos, elevó el nivel de alerta, mientras las autoridades sanitarias estimaron que esto se debe a una baja en los índices de vacunación.
La normativa establece que la vacunación es un “bien social” y una herramienta esencial de la salud pública, y por ello exige que quienes están a cargo de menores garanticen el cumplimiento del Calendario Nacional.
El Presidente visita la provincia mediterránea este viernes para reencontrarse con sus votantes.
Refleja una aceleración respecto al 2,3% que se había registrado en octubre. La suba de precios fue de 27,9% en los primeros once meses del año. Cómo sigue en diciembre y en 2026
Los investigadores establecieron que un argentino de 21 años administraba la cuenta desde la cual se emitieron las amenazas.
La obra social modificó a mitad de año la forma en la que se distribuían los higiénicos absorbentes descartables y recomiendan chequear las direcciones declaradas de los afiliados. Lo que hay que saber
La iniciativa busca flexibilizar la administración del tiempo laboral y regula mecanismos para la compensación de actividades extraordinarias
Luego de rechazos en tribunales inferiores, la defensa del ex senador llevó ante la Corte una serie de planteos formales que buscan postergar su juicio de extradición
Había salido hace unos meses de prisión carcelaria. La División Investigaciones e Inteligencia Criminal logró sorprenderlo y capturarlo, con evidencias que potencialmente lo comprometen.
Los investigadores accedieron a los resúmenes bancarios, donde detectaron movimientos irregulares acumulados a lo largo de una década.
Un utilitario que trasladaba paquetería impactó contra las vallas de contención en el kilómetro 136 de la Ruta 18. El conductor sufrió lesiones y fue asistido en el Hospital Santa Rosa, informaron fuentes policiales.
En estos lugares están los 16 radares o medidores de velocidad diseminados en la provincia.