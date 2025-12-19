Robó un auto, chocó a otros dos y fue detenido

La tranquila ciudad de Maciá, departamento Tala, fue escenario de un ilícito, promediando las 2:00 de este viernes.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que un automovilista colisionó dos autos estacionados, por calle Gualeguaychú y Urquiza de esa ciudad; mientras estaba al mandó de un Volkswagen Gol, que habia sido sustraído momentos antes, desde la zona comercial.

Ni bien se hace presente la policía en el lugar del siniestro vial, también se acerca la joven propietaria del vehículo Volkswagen, indicando la titularidad del mismo. Lo había dejado cerrado, con las llaves puestas, en su lugar de trabajo -como diariamente lo hace-.

Una vez demorado el conductor, de 26 años, se lo puso a disposición de la Fiscalía, que ordenó su detención en Jefatura, donde permanece alojado hasta el momento.

El supuesto autor aprehendido es oriundo de la provincia de Santa Fe y se encontraría en la ciudad de Maciá por cuestiones laborales.

En el lugar actuó Policía Científica y Médico Policial. También se le recibieron las respectivas denuncias a los propietarios de los tres vehículos, por el hurto y los daños de consideración.