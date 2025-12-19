Robó un auto, chocó a otros dos y fue detenido

De artistas callejeros a detenidos por sustracción a comercio
Tres individuos de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, llegaron hasta una localidad entrerriana con su propuesta; pero terminaron tras las rejas al ser descubiertos delinquiendo.
El rodado estaba sin llavar, en la zona comercial. El raid de fuga, le jugó una mala pasada y lo dejó al descubierto.
La tranquila ciudad de Maciá, departamento Tala, fue escenario de un ilícito, promediando las 2:00 de este viernes.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que un automovilista colisionó dos autos estacionados, por calle Gualeguaychú y Urquiza de esa ciudad; mientras estaba al mandó de un Volkswagen Gol, que habia sido sustraído momentos antes, desde la zona comercial.
Ni bien se hace presente la policía en el lugar del siniestro vial, también se acerca la joven propietaria del vehículo Volkswagen, indicando la titularidad del mismo. Lo había dejado cerrado, con las llaves puestas, en su lugar de trabajo -como diariamente lo hace-.
Una vez demorado el conductor, de 26 años, se lo puso a disposición de la Fiscalía, que ordenó su detención en Jefatura, donde permanece alojado hasta el momento.
El supuesto autor aprehendido es oriundo de la provincia de Santa Fe y se encontraría en la ciudad de Maciá por cuestiones laborales.
En el lugar actuó Policía Científica y Médico Policial. También se le recibieron las respectivas denuncias a los propietarios de los tres vehículos, por el hurto y los daños de consideración.
La Policía actuó en cumplimiento de la Ordenanza N° 1275, sancionada este año en esa ciudad. Dos personas perdieron la mercadería y quedaron ligadas a las actas labradas.
Momentos de profunda tensión se vivieron en el predio del complejo. El pequeño debió ser rescatado de urgencia, tras presentar signos de ahogamiento en una de las piletas.
La madre de un alumno de una escuela de Villa del Rosario agredió a la rectora porque su hijo reprobó una materia. Fue denunciada. La familia ya tendría antecedentes de violencia en la escuela.
Se les imputó el delito de Daños, habiendo sido afectado un inmueble público y una propiedad privada.
El hombre era oriundo de la localidad de San Jaime de la Frontera y su cuerpo lo encontraron en horas de la madrugada. Las primeras hipótesis hablaban de un suicidio por ahorcamiento, aunque la causa se investiga bajo la carátula de “averiguación cáusales de muerte” y aún resta conocer el resultado de la autopsia.
Una nueva edición de la iniciativa solidaria “Manos a la olla” se desarrollará en el Hogar Nuevo Amanecer de la ciudad de Crespo. La propuesta, que se realiza desde hace siete años, tiene como objetivo principal celebrar junto a los chicos que residen en la institución, al tiempo que se convierte en una acción concreta de colaboración con el hogar.
La información fue difundida a través de la Dark Web y contempla datos de entidades públicas y bancarias.