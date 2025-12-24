ANSES formalizó el aumento para jubilados sin la actualización del bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el aumento de 2,47% en el haber mínimo de las jubilaciones, que así alcanza un valor de $349.299,32.

A ello debe sumarse $ 70.000 del bono adicional que lleva dos años sin actualización, lo cual culmina en una suma de bolsillo de $419.299,32. Asimismo, el organismo también fijó el haber máximo jubilatorio en $2.350.453,70.

Por otra parte, se determinó que el valor de la Prestación Universal Básica (PBU) pase a ser de $159.788,50 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará de $279.439,46.

La medida fue comunicada a través de la Resolución 381/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El ajuste se realizó considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor d (IPC) correspondiente al mes de noviembre de 2025, tal como lo dispone la normativa vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Por último, la resolución estableció los nuevos límites para las bases imponibles mínima y máxima, que quedaron fijadas en $117.643,93 y $3.823.372,95 respectivamente. Estos valores entrarán en vigencia para el período devengado de enero de 2026.

AgenciaNA