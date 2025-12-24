ANSES formalizó el aumento para jubilados sin la actualización del bono

Los argentinos se financian cada vez más con tarjetasNacionales29 de diciembre de 2025
Los datos surgen del último informe del Banco Central. También sube fuerte el uso de billeteras virtuales.
El nuevo haber mínimo será de $349.299,32 en enero de 2026.Nacionales24 de diciembre de 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el aumento de 2,47% en el haber mínimo de las jubilaciones, que así alcanza un valor de $349.299,32.
A ello debe sumarse $ 70.000 del bono adicional que lleva dos años sin actualización, lo cual culmina en una suma de bolsillo de $419.299,32. Asimismo, el organismo también fijó el haber máximo jubilatorio en $2.350.453,70.
Por otra parte, se determinó que el valor de la Prestación Universal Básica (PBU) pase a ser de $159.788,50 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará de $279.439,46.
La medida fue comunicada a través de la Resolución 381/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El ajuste se realizó considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor d (IPC) correspondiente al mes de noviembre de 2025, tal como lo dispone la normativa vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Por último, la resolución estableció los nuevos límites para las bases imponibles mínima y máxima, que quedaron fijadas en $117.643,93 y $3.823.372,95 respectivamente. Estos valores entrarán en vigencia para el período devengado de enero de 2026.
AgenciaNA
El asado lideró las subas de los cortes vacunos al trepar 13% en el penúltimo mes del año.
Fue por 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención en el Senado. Se avaló en general y particular. Avanzaron todos los capítulos, incluidos los polémicos. También se aprobó el proyecto de inocencia fiscal.
El organismo previsional estableció el cronograma oficial para la acreditación de haberes y asignaciones en el primer mes del año
También los autoservicios registraron suba de 4,2%
Los surtidores reflejaron el movimiento de varios factores y superaron a la inflación. Los motivos
El hombre falleció en el lugar, mientras que la mujer resultó ilesa
Mientras se ahonda en la investigación del choque en Ruta 32, donde fallecieron dos motociclistas, la Justicia prorrogó hasta el 28 de febrero la prisión preventiva del sobreviviente.
El Hospital San Martín precisó el diagnóstico y tras la observación, recuperó el estado ambulatorio. Habían impactado un automóvil y un camión.
La policía acudió hasta Barrio Pancho Ramírez, ante el llamado de la víctima. El hombre terminó en Alcaidía de Tribunales de Paraná.