Los argentinos se financian cada vez más con tarjetas

El asado lideró las subas de los cortes vacunos al trepar 13% en el penúltimo mes del año.
Los datos surgen del último informe del Banco Central. También sube fuerte el uso de billeteras virtuales.Nacionales29 de diciembre de 2025
Ante un presupuesto cada vez más acotado, los consumidores argentinos se vuelcan cada vez más al uso de tarjetas de crédito para financiar sus gastos, lo cual habría alcanzado un récord para las Fiestas de este fin de año, según proyecciones de bancos privados y billeteras virtuales.
De acuerdo con datos a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, este fin de año alcanzó su pico la decisión de las familias de usar “dinero plástico”, lo cual es una buena noticia para el Gobierno, porque está provocando un mayor blanqueo de la economía.
Ya en octubre el uso de las tarjetas de crédito superó a las de débito, un fenómeno que reflejó la profundidad del cambio de perfil de los pagos.
En medio de una inflación del 2,5% en noviembre y las dificultades para afrontar la totalidad de gastos que vienen subiendo rápidamente, los consumidores se volcaron a las tarjetas, tanto para afrontar pagos en pesos como en dólares, ya que muchos de esos pagos fueron para viajes y vacaciones.
El uso de la tarjeta de crédito subió 7,4 % en cantidades y 1,8 % en montos reales, realizándose 188,9 millones de pagos por $10 billones, según el informe sobre pagos elaborado por el Banco Central.
Los canales más utilizados fueron POS y QR, que se quedaron con el 40% del total, seguidos por e-ccommerce, con 37% y débito automático, 14,2%.
Según el informe sobre pagos del BCRA, el QR interoperable alcanzó el 4,7% del total de pagos con tarjetas de crédito.
En tanto, la modalidad en un pago representó 90,7% en cantidades y 73,8% en montos del total de operaciones con tarjetas de crédito.
El Central informó 177 millones de transacciones con tarjeta de débito por $4,7 billones de pesos en octubre.
En este caso, se evidenció una baja del uso del dinero disponible del 13,3% interanual en cantidades.
Según el BCRA, en octubre se realizaron en moneda extranjera 10.300 transacciones por US$6,4 millones. El 99% fueron cursadas a través del canal e-commerce.__IP__
Desde que debutaron los pagos en dólares con tarjeta de débito, en febrero de 2025, se cursaron 44.810 operaciones en dólares, totalizando US$31,4 millones.
