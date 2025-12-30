Cirujanos aseguran que peligran la intervenciones de afiliados a OSER

Desde el 6 de enero, peajes de Rutas 12 y 14 sólo podrán abonarse por sistemas electrónicos
Se elimina para todo usuario, la posibilidad de pago con dinero en efectivo. Regirá en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.
Los profesionales denuncian falta de convenio con la obra social y atrasos de cuatro meses en los pagosEntre Ríos30 de diciembre de 2025
La Asociación de Cirujanos informó que las prácticas quirúrgicas en la ciudad de Paraná vinculadas a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) podrían verse “seriamente afectadas” como consecuencia de un “conflicto institucional de extrema gravedad, originado exclusivamente en decisiones y omisiones de dicha obra social”.
De acuerdo a la entidad, la situación obedece a la ausencia de convenio vigente.”La obra social denunció unilateralmente el convenio que regulaba la relación con los profesionales quirúrgicos. No obstante ello, y en resguardo del derecho a la salud de los pacientes, las prácticas quirúrgicas se continuaron realizando durante un período prolongado sin marco contractual, sosteniendo la atención por un compromiso ético con los pacientes y la sociedad”, afirmaron.
Desde la Asociación también denunciaron un retraso de los pagos: “Se registra un atraso de hasta cuatro meses en los honorarios profesionales, siendo el último pago efectuado correspondiente al 50% de Agosto de 2025. Esta situación resulta económicamente insostenible para la continuidad de la atención. Además del atraso del mismo no se puede saber con previsibilidad de los futuros ya que a la falta de convenio se le suma la irregularidad de lo percibido y facturado”.
“Los profesionales quirúrgicos de Paraná lamentan profundamente las consecuencias que esta situación genera en la población. La medida adoptada no responde a intereses corporativos, sino a la imposibilidad de continuar sosteniendo la atención en condiciones mínimas, éticas y seguras, luego de meses sin percibir honorarios por incumplimientos de la obra social”, indicaron desde la entidad.
Para cerrar, los cirujanos afirmaron: “Además de los dos puntos críticos mencionados se suman diálogos o acercamiento con las asociaciones sin progreso en negociaciones, demoras críticas en autorizaciones con grave afectación al derecho de los pacientes a recibir atención oportuna y retraso en la provisión de materiales quirúrgicos específicos que impide la realización de cirugías complejas comprometiendo la seguridad del acto médico y la calidad asistencial”.
Se mantiene plena disposición al diálogo inmediato y responsable, con el único objetivo de restablecer la atención quirúrgica habitual en beneficio de los afiliados y de toda la comunidad.
Una maternidad de la costa del Paraná registró un alumbramiento en las primeras horas del año; mientras que una de la costa del Uruguay anotó un segundo nacimiento a nivel provincial.
El comienzo del 2026 será con mucho calor para 7 departamentos entrerrianos. Instan a extremar los recaudos y prevenir afectaciones a la salud.
ATE marchó por los pasillos de Casa de Gobierno e hizo una asamblea por la caída de más 100 contratos y desmantelamiento del RUV y otras áreas sensibles
El Juzgado de Faltas impuso una multa superior a los $36 millones, un año de inhabilitación para conducir, tareas comunitarias y reparación ambiental al joven que realizó maniobras peligrosas con una camioneta en el Parque Urquiza, en Paraná.
Más de 500 kilos de vísceras de vacunos quedaron esparcidos sobre la calzada durante la noche del lunes, lo que motivó un operativo conjunto de bomberos voluntarios, Policía, Guardia Urbana y personal municipal para limpiar la ruta y garantizar la seguridad vial.
Ante el aumento del consumo en los meses de altas temperaturas, la Municipalidad de Crespo recordó una serie de medidas simples y cotidianas para promover el uso responsable del agua potable y evitar el derroche.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando una joven fue encontrada desnuda y en estado de ebriedad en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de Paraná. Fue asistida por un grupo de chicas y trasladada al hospital San Martín.
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.