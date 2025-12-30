Plus en Vivo

Cirujanos aseguran que peligran la intervenciones de afiliados a OSER

Los profesionales denuncian falta de convenio con la obra social y atrasos de cuatro meses en los pagos

Entre Ríos30 de diciembre de 2025
Operacion-cirugia-

La Asociación de Cirujanos informó que las prácticas quirúrgicas en la ciudad de Paraná vinculadas a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) podrían verse “seriamente afectadas” como consecuencia de un “conflicto institucional de extrema gravedad, originado exclusivamente en decisiones y omisiones de dicha obra social”.

De acuerdo a la entidad, la situación obedece a la ausencia de convenio vigente.”La obra social denunció unilateralmente el convenio que regulaba la relación con los profesionales quirúrgicos. No obstante ello, y en resguardo del derecho a la salud de los pacientes, las prácticas quirúrgicas se continuaron realizando durante un período prolongado sin marco contractual, sosteniendo la atención por un compromiso ético con los pacientes y la sociedad”, afirmaron.

Desde la Asociación también denunciaron un retraso de los pagos: “Se registra un atraso de hasta cuatro meses en los honorarios profesionales, siendo el último pago efectuado correspondiente al 50% de Agosto de 2025. Esta situación resulta económicamente insostenible para la continuidad de la atención. Además del atraso del mismo no se puede saber con previsibilidad de los futuros ya que a la falta de convenio se le suma la irregularidad de lo percibido y facturado”.

Mensaje a la comunidad

“Los profesionales quirúrgicos de Paraná lamentan profundamente las consecuencias que esta situación genera en la población. La medida adoptada no responde a intereses corporativos, sino a la imposibilidad de continuar sosteniendo la atención en condiciones mínimas, éticas y seguras, luego de meses sin percibir honorarios por incumplimientos de la obra social”, indicaron desde la entidad.

Para cerrar, los cirujanos afirmaron: “Además de los dos puntos críticos mencionados se suman diálogos o acercamiento con las asociaciones sin progreso en negociaciones, demoras críticas en autorizaciones con grave afectación al derecho de los pacientes a recibir atención oportuna y retraso en la provisión de materiales quirúrgicos específicos que impide la realización de cirugías complejas comprometiendo la seguridad del acto médico y la calidad asistencial”.

Se mantiene plena disposición al diálogo inmediato y responsable, con el único objetivo de restablecer la atención quirúrgica habitual en beneficio de los afiliados y de toda la comunidad.

