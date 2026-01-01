Plus en Vivo

Primer nacimiento 2026 en Entre Ríos: Pía Marisol

Una maternidad de la costa del Paraná registró el primer alumbramiento del año; mientras que una de la costa del Uruguay anotó el segundo nacimiento a nivel provincial.

beba

La primera entrerriana del 2026 nació a las 2.30 de este jueves 1º de enero en el hospital materno infantil San Roque de Paraná. Se llama Pía Marisol Gómez y pesó 3.640 kg.

e_1767273929_34647

Desde el área de Maternidad del nosocomio, confirmaron que tanto la recién nacida como su mamá, Érica Gauna, se encuentran en perfecto estado de salud y a la espera del alta médica para regresar a casa, en Bovril, junto al papá de la beba, Emanuel Gómez.

“La mamá está super contenta por el nacimiento, porque podría tratarse del primero del año nuevo en Entre Ríos, y ya recibió un regalito de parte del Voluntariado Santa Rita”, indicaron a El Once.

En la Costa del Uruguay

El segundo alumbramiento registrado en la provincia fue a las 8:01 en el hospital provincial Santa Rosa de Chajarí. En ese horario nació, por parto natural, Benjamín Nicolás, con 2.820 kg.

Benjamín Nicolás nació en Chajarí (Hospital provincial Santa Rosa de Chajarí)

Su llegada marcó un comienzo especial para este nuevo año junto a su mamá, Berenice González, de 18 años, primigesta, y su papá, Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.

Desde la Dirección del Hospital provincial Santa Rosa de Chajarí, el Dr. Daniel Benítez saludó con enorme cariño a Benjamín, a su mamá y a su papá, y les deseó un muy feliz Año Nuevo, acompañándolos en este momento único que quedará para siempre en la historia de su familia.

Benjamín Nicolás nació en Chajarí (foto Hospital provincial Santa Rosa de Chajarí)

mensaje

Próximos días en Crespo

