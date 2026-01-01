Primer nacimiento 2026 en Entre Ríos: Pía Marisol

Desde el 6 de enero, peajes de Rutas 12 y 14 sólo podrán abonarse por sistemas electrónicos
Se elimina para todo usuario, la posibilidad de pago con dinero en efectivo. Regirá en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.
Una maternidad de la costa del Paraná registró el primer alumbramiento del año; mientras que una de la costa del Uruguay anotó el segundo nacimiento a nivel provincial.Entre Ríos01 de enero de 2026Estación Plus Crespo
La primera entrerriana del 2026 nació a las 2.30 de este jueves 1º de enero en el hospital materno infantil San Roque de Paraná. Se llama Pía Marisol Gómez y pesó 3.640 kg.
Desde el área de Maternidad del nosocomio, confirmaron que tanto la recién nacida como su mamá, Érica Gauna, se encuentran en perfecto estado de salud y a la espera del alta médica para regresar a casa, en Bovril, junto al papá de la beba, Emanuel Gómez.
“La mamá está super contenta por el nacimiento, porque podría tratarse del primero del año nuevo en Entre Ríos, y ya recibió un regalito de parte del Voluntariado Santa Rita”, indicaron a El Once.
El segundo alumbramiento registrado en la provincia fue a las 8:01 en el hospital provincial Santa Rosa de Chajarí. En ese horario nació, por parto natural, Benjamín Nicolás, con 2.820 kg.
Su llegada marcó un comienzo especial para este nuevo año junto a su mamá, Berenice González, de 18 años, primigesta, y su papá, Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.
Desde la Dirección del Hospital provincial Santa Rosa de Chajarí, el Dr. Daniel Benítez saludó con enorme cariño a Benjamín, a su mamá y a su papá, y les deseó un muy feliz Año Nuevo, acompañándolos en este momento único que quedará para siempre en la historia de su familia.
El comienzo del 2026 será con mucho calor para 7 departamentos entrerrianos. Instan a extremar los recaudos y prevenir afectaciones a la salud.
Los profesionales denuncian falta de convenio con la obra social y atrasos de cuatro meses en los pagos
ATE marchó por los pasillos de Casa de Gobierno e hizo una asamblea por la caída de más 100 contratos y desmantelamiento del RUV y otras áreas sensibles
El Juzgado de Faltas impuso una multa superior a los $36 millones, un año de inhabilitación para conducir, tareas comunitarias y reparación ambiental al joven que realizó maniobras peligrosas con una camioneta en el Parque Urquiza, en Paraná.
Más de 500 kilos de vísceras de vacunos quedaron esparcidos sobre la calzada durante la noche del lunes, lo que motivó un operativo conjunto de bomberos voluntarios, Policía, Guardia Urbana y personal municipal para limpiar la ruta y garantizar la seguridad vial.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando una joven fue encontrada desnuda y en estado de ebriedad en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de Paraná. Fue asistida por un grupo de chicas y trasladada al hospital San Martín.
En el sorteo realizado este miércoles 31 de diciembre de 2025 no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales. El pozo total para el próximo sorteo ascenderá a 9.700 millones de pesos. Los números.
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.