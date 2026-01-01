Primer nacimiento 2026 en Entre Ríos: Pía Marisol

La primera entrerriana del 2026 nació a las 2.30 de este jueves 1º de enero en el hospital materno infantil San Roque de Paraná. Se llama Pía Marisol Gómez y pesó 3.640 kg.

Desde el área de Maternidad del nosocomio, confirmaron que tanto la recién nacida como su mamá, Érica Gauna, se encuentran en perfecto estado de salud y a la espera del alta médica para regresar a casa, en Bovril, junto al papá de la beba, Emanuel Gómez.

“La mamá está super contenta por el nacimiento, porque podría tratarse del primero del año nuevo en Entre Ríos, y ya recibió un regalito de parte del Voluntariado Santa Rita”, indicaron a El Once.

En la Costa del Uruguay

El segundo alumbramiento registrado en la provincia fue a las 8:01 en el hospital provincial Santa Rosa de Chajarí. En ese horario nació, por parto natural, Benjamín Nicolás, con 2.820 kg.

Su llegada marcó un comienzo especial para este nuevo año junto a su mamá, Berenice González, de 18 años, primigesta, y su papá, Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.

Desde la Dirección del Hospital provincial Santa Rosa de Chajarí, el Dr. Daniel Benítez saludó con enorme cariño a Benjamín, a su mamá y a su papá, y les deseó un muy feliz Año Nuevo, acompañándolos en este momento único que quedará para siempre en la historia de su familia.