Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el 1 de enero se presentará algo inestable en Entre Ríos. Continuarán las altas temperaturas en toda la provincia, pero el pronóstico anuncia posibles tormentas aisladas que traerían algo de alivio. El porcentaje de probabilidad de tormentas aisladas es de entre “10% y 40%” para la zona centro y sur de la provincia principalmente.

Se espera que Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay sean los departamentos afectados por un nivel alto del calor agobiante, que puede llegar a ser muy peligroso para los grupos de riesgo tales como “niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, indicó el organismo. También se ratificó que la alerta amarilla seguirá para los departamentos de Gualeguay y Victoria, que también volverán a sufrir otra agobiante jornada este jueves.

Temperaturas

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 24 grados de mínima y 34 grados de máxima. Para este jueves, en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo algo nublado con posibles tormentas aisladas por la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 25 grados de mínima y 34 grados de máxima. En estas localidades también se una mañana algo nublada con tormentas aisladas en horas de la tarde.

En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 21 grados de mínima y 32 grados de máxima. Allí se aguarda un día parcialmente nublado y probables tormentas aisladas.