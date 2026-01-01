Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Desde el 6 de enero, peajes de Rutas 12 y 14 sólo podrán abonarse por sistemas electrónicos
Se elimina para todo usuario, la posibilidad de pago con dinero en efectivo. Regirá en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.
El comienzo del 2026 será con mucho calor para 7 departamentos entrerrianos. Instan a extremar los recaudos y prevenir afectaciones a la salud.Entre Ríos01 de enero de 2026Estación Plus Crespo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el 1 de enero se presentará algo inestable en Entre Ríos. Continuarán las altas temperaturas en toda la provincia, pero el pronóstico anuncia posibles tormentas aisladas que traerían algo de alivio. El porcentaje de probabilidad de tormentas aisladas es de entre “10% y 40%” para la zona centro y sur de la provincia principalmente.
Se espera que Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay sean los departamentos afectados por un nivel alto del calor agobiante, que puede llegar a ser muy peligroso para los grupos de riesgo tales como “niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, indicó el organismo. También se ratificó que la alerta amarilla seguirá para los departamentos de Gualeguay y Victoria, que también volverán a sufrir otra agobiante jornada este jueves.
En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 24 grados de mínima y 34 grados de máxima. Para este jueves, en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo algo nublado con posibles tormentas aisladas por la tarde.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 25 grados de mínima y 34 grados de máxima. En estas localidades también se una mañana algo nublada con tormentas aisladas en horas de la tarde.
En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 21 grados de mínima y 32 grados de máxima. Allí se aguarda un día parcialmente nublado y probables tormentas aisladas.
Una maternidad de la costa del Paraná registró el primer alumbramiento del año; mientras que una de la costa del Uruguay anotó el segundo nacimiento a nivel provincial.
Los profesionales denuncian falta de convenio con la obra social y atrasos de cuatro meses en los pagos
ATE marchó por los pasillos de Casa de Gobierno e hizo una asamblea por la caída de más 100 contratos y desmantelamiento del RUV y otras áreas sensibles
El Juzgado de Faltas impuso una multa superior a los $36 millones, un año de inhabilitación para conducir, tareas comunitarias y reparación ambiental al joven que realizó maniobras peligrosas con una camioneta en el Parque Urquiza, en Paraná.
Más de 500 kilos de vísceras de vacunos quedaron esparcidos sobre la calzada durante la noche del lunes, lo que motivó un operativo conjunto de bomberos voluntarios, Policía, Guardia Urbana y personal municipal para limpiar la ruta y garantizar la seguridad vial.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando una joven fue encontrada desnuda y en estado de ebriedad en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de Paraná. Fue asistida por un grupo de chicas y trasladada al hospital San Martín.
En el sorteo realizado este miércoles 31 de diciembre de 2025 no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales. El pozo total para el próximo sorteo ascenderá a 9.700 millones de pesos. Los números.
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.