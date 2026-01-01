Desde el 6 de enero, peajes de Rutas 12 y 14 sólo podrán abonarse por sistemas electrónicos

Primer nacimiento 2026 en Entre Ríos: Pía Marisol
Una maternidad de la costa del Paraná registró el primer alumbramiento del año; mientras que una de la costa del Uruguay anotó el segundo nacimiento a nivel provincial.
Se elimina para todo usuario, la posibilidad de pago con dinero en efectivo. Regirá en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.Entre Ríos01 de enero de 2026Estación Plus Crespo
A partir de la firma del contrato prevista para el lunes 5 de enero, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. asumirá formalmente la concesión y operación de las Rutas Nacionales Nº 12 y Nº 14.
La compañía comenzará a operar bajo la denominación Autovía del Mercosur, identificando así al corredor vial estratégico que conecta la región y cumple un rol fundamental en la conectividad nacional e internacional.
A partir del martes 6 de enero, el cobro de peaje se realizará exclusivamente mediante sistemas electrónicos, quedando eliminado el uso de dinero en efectivo en todas las estaciones de peaje de las rutas concesionadas.
En esta primera etapa de implementación, el sistema TelePASE, en todas sus modalidades, será el medio de pago electrónico disponible y contará con un 50% de descuento en comparación con el resto de los sistemas electrónicos de cobro.
Los demás medios de pago electrónico serán incorporados con posterioridad a la segunda quincena de enero. A partir de ese momento, los usuarios podrán abonar mediante tarjetas de crédito y débito, escaneo de códigos QR, billeteras virtuales y sistemas de pago sin contacto por tecnología NFC a través de teléfonos inteligentes. Estos medios estarán disponibles en los tótems de cobro que serán instalados en las vías de cada estación de peaje, debidamente indicadas mediante la señalización de Pago Electrónico, comunicaron oficialmente.
En cuanto a los valores, el importe del peaje será “equivalente al último monto vigente en el mes de abril de 2025, con una adecuación conforme a la evolución del índice de inflación”, informaron desde la concesionaria.
Por otra parte, el plan inicial de obras y mantenimiento comenzará también el 6 de enero e incluirá “trabajos prioritarios de bacheo intensivo de calzada, mantenimiento y recuperación de banquinas, corte de pasto y limpieza general de la traza. Estas acciones forman parte de la primera etapa de puesta en valor del corredor, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la transitabilidad y la calidad del servicio para todos los usuarios”, aseguraron desde Autovía del Mercosur.
Una maternidad de la costa del Paraná registró el primer alumbramiento del año; mientras que una de la costa del Uruguay anotó el segundo nacimiento a nivel provincial.
El comienzo del 2026 será con mucho calor para 7 departamentos entrerrianos. Instan a extremar los recaudos y prevenir afectaciones a la salud.
Los profesionales denuncian falta de convenio con la obra social y atrasos de cuatro meses en los pagos
ATE marchó por los pasillos de Casa de Gobierno e hizo una asamblea por la caída de más 100 contratos y desmantelamiento del RUV y otras áreas sensibles
El Juzgado de Faltas impuso una multa superior a los $36 millones, un año de inhabilitación para conducir, tareas comunitarias y reparación ambiental al joven que realizó maniobras peligrosas con una camioneta en el Parque Urquiza, en Paraná.
Más de 500 kilos de vísceras de vacunos quedaron esparcidos sobre la calzada durante la noche del lunes, lo que motivó un operativo conjunto de bomberos voluntarios, Policía, Guardia Urbana y personal municipal para limpiar la ruta y garantizar la seguridad vial.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando una joven fue encontrada desnuda y en estado de ebriedad en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de Paraná. Fue asistida por un grupo de chicas y trasladada al hospital San Martín.
En el sorteo realizado este miércoles 31 de diciembre de 2025 no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales. El pozo total para el próximo sorteo ascenderá a 9.700 millones de pesos. Los números.
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.