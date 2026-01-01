Senasa dispone medidas extraordinarias para ganaderos por el clima

Ante condiciones climáticas desfavorables que afectan a diferentes regiones del país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispondrá de medidas excepcionales para acompañar a los productores ganaderos, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema sanitario nacional sin afectar la logística productiva.

Debido a las intensas lluvias e inundaciones en la región del noreste argentino, así como también aquellas regiones afectadas por incendios en diferentes puntos del país, el organismo sanitario nacional contará con facilidades para quienes requieran modificar su labor diaria producto de las contingencias.

Por ello, se recuerda al sector que las oficinas del SENASA en todo el territorio nacional se encuentran a disposición de los productores y transportistas, a los fines de evaluar y resolver las situaciones excepcionales vinculadas al movimiento de bovinos, bubalinos u otras especies animales.

La medida busca preservar la sanidad y el bienestar de los animales y reducir riesgos para los productores, asegurando que se cumplan con las actividades sanitarias y productivas previstas, en un tiempo diferido y con previo aviso a la oficina más cercana.