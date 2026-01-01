Senasa dispone medidas extraordinarias para ganaderos por el clima

Cristina Kirchner pasa fin de año internada y crece la inquietud por su saludNacionales31 de diciembre de 2025
Fue operada por un cuadro de apendicitis con peritonitis localizada el 20 de diciembre pasado.
Desde el Senasa indicaron que se busca garantizar la continuidad de la producción pecuaria nacional, sin comprometer la sanidad y el bienestar animal.Nacionales01 de enero de 2026
Ante condiciones climáticas desfavorables que afectan a diferentes regiones del país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dispondrá de medidas excepcionales para acompañar a los productores ganaderos, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema sanitario nacional sin afectar la logística productiva.
Debido a las intensas lluvias e inundaciones en la región del noreste argentino, así como también aquellas regiones afectadas por incendios en diferentes puntos del país, el organismo sanitario nacional contará con facilidades para quienes requieran modificar su labor diaria producto de las contingencias.
Por ello, se recuerda al sector que las oficinas del SENASA en todo el territorio nacional se encuentran a disposición de los productores y transportistas, a los fines de evaluar y resolver las situaciones excepcionales vinculadas al movimiento de bovinos, bubalinos u otras especies animales.
La medida busca preservar la sanidad y el bienestar de los animales y reducir riesgos para los productores, asegurando que se cumplan con las actividades sanitarias y productivas previstas, en un tiempo diferido y con previo aviso a la oficina más cercana.
Surge la duda si los jugadores cobraron a “tipo oficial” y alguien se quedó con la diferencia de la brecha.
Las compras afuera triplican a las realizadas en los ‘90 y provocan un desafío para la industria.
Los datos son difundidos por el INDEC. En noviembre cayó 0,3% mensual y 7,3% interanual.
Por los incrementos de precios, la venta de combustibles al público nuevamente mostró en noviembre de 2025 una caída interanual, del 6,5%.
Lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reveló que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
El hecho ocurrió este miércoles, cuando una joven fue encontrada desnuda y en estado de ebriedad en la intersección de Boulevard Racedo y calle Perón, de Paraná. Fue asistida por un grupo de chicas y trasladada al hospital San Martín.
En el sorteo realizado este miércoles 31 de diciembre de 2025 no se registraron ganadores con todos los aciertos en las modalidades principales. El pozo total para el próximo sorteo ascenderá a 9.700 millones de pesos. Los números.
El hecho ocurrió en los primeros minutos de este 1º de enero. La tradicional caravana y los festejos posteriores fueron suspendidos.