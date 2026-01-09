Insólito episodio: Revelan que una violenta pelea entre choferes provocó un peligroso despiste en Ruta 14

Puente Rosario-Victoria: no habrá más cabinas de peaje y el pago será electrónicoEntre Ríos09 de enero de 2026
Conexión Alto Delta, la nueva concesionaria, comenzó el desmalezamiento y el bacheo en la traza. Reconstruirá la rotonda en Victoria
Los encargados del micro de larga distancia se agredieron físicamente. Esto provocó un despiste en la ruta. Viajaban 55 pasajeros que sufrieron el insólito episodio.
Un hecho fuera de lo común ocurrió en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 139,5, cuando un colectivo de transporte de pasajeros terminó despistando sobre la banquina tras una violenta discusión que llego a agresión física entre los dos encargados de la unidad.
El incidente se registró ayer jueves, poco después de que la unidad retomara su marcha tras una detención en un parador, ubicado a escasos metros del Puesto de Control Vial Bella Vista.
El vehículo, perteneciente a la empresa Morgan Tour SRL, trasladaba a 55 pasajeros desde Buenos Aires con destino a la ciudad de Mercedes, Corrientes. Tras reanudar el viaje, se inició una fuerte discusión entre el conductor y el guarda.
Se informó a Estación Plus Crespo que la disputa verbal escaló rápidamente a agresiones físicas entre ambos mientras el vehículo estaba en movimiento. Producto de la pelea, se perdió el control del rodado, que terminó despistando a baja velocidad y quedando inclinado sobre la banquina. El impacto provocó la rotura de cristales.
Al lugar acudió personal de la Comisaría Tercera, personal policial del puesto caminero Bella Vista y servicios de emergencia. Tras el arribo de la ambulancia, se brindó atención médica en el lugar a los ocupantes de la unidad, varios presentaron golpes de carácter leve por el movimiento brusco, pero ninguno requirió traslado al hospital, mientras que los chóferes resultaron con lesiones leves derivadas de su enfrentamiento mutuo.
A pesar de la gravedad del hecho y el riesgo al que fueron expuestos los pasajeros, ninguna de las partes involucradas manifestó deseos de radicar una denuncia penal por lo sucedido.
El colectivo permaneció en el lugar a la espera de una grúa para su remoción. En tanto, los 55 pasajeros fueron trasbordados a otra unidad de la empresa para completar el trayecto hacia su destino. El tránsito en la zona no se vio interrumpido.
Este viernes continuará muy inestable. Se prevén abundantes lluvias. Bajaron las temperaturas y se esperan máximas de hasta 23°C. Mirá el mapa del alerta.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas fuertes que afectará a distintos puntos de la provincia de Entre Ríos, con condiciones meteorológicas adversas previstas para este jueves y viernes.
Desde la consultora de Victoria Giarrizzo indicaron que el empleo privado en Entre Ríos mejoró 0,5% en septiembre respecto de agosto, pero cayó 0,3% anual. Advierten que las principales bajas se dieron en 2024.
Autovía del Mercosur tomó posesión del Corredor Vial integrado por las Rutas Nacionales 12 y 14. Por otra parte la empresa rosarina Obring asumió formalmente la concesión del puente Rosario - Victoria.
La edición 2026 de los Carnavales de Hasenkamp incorporó un formato renovado con fiestas que se extienden hasta la madrugada, sectores diferenciados y una fuerte convocatoria regional. El objetivo es atraer a públicos diversos y consolidar el evento como uno de los más convocantes del verano.
En una jornada con personal único para toda la atención de la oficina, valoraron su voluntad, pero fueron críticos con las prestaciones que pasó a brindar la delegación local a raíz de decisiones provinciales.
Varias instituciones de la ciudad de Crespo transitan por estos días su habitual receso administrativo de verano. En ese marco, el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales informó cómo será el funcionamiento de sus distintas áreas durante los próximos meses.
"No se trata sólo de garantizar el cumplimiento de una norma, sino también proteger la propia vida de los usuarios, de terceros, reducir la siniestralidad y fortalecer la seguridad pública", explicaron las autoridades.