Insólito episodio: Revelan que una violenta pelea entre choferes provocó un peligroso despiste en Ruta 14

Los encargados del micro de larga distancia se agredieron físicamente. Esto provocó un despiste en la ruta. Viajaban 55 pasajeros que sufrieron el insólito episodio.

Entre Ríos09 de enero de 2026
Un hecho fuera de lo común ocurrió en la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 139,5, cuando un colectivo de transporte de pasajeros terminó despistando sobre la banquina tras una violenta discusión que llego a agresión física entre los dos encargados de la unidad.

El incidente se registró ayer jueves, poco después de que la unidad retomara su marcha tras una detención en un parador, ubicado a escasos metros del Puesto de Control Vial Bella Vista.

El vehículo, perteneciente a la empresa Morgan Tour SRL, trasladaba a 55 pasajeros desde Buenos Aires con destino a la ciudad de Mercedes, Corrientes. Tras reanudar el viaje, se inició una fuerte discusión entre el conductor y el guarda.

Se informó a Estación Plus Crespo que la disputa verbal escaló rápidamente a agresiones físicas entre ambos mientras el vehículo estaba en movimiento. Producto de la pelea, se perdió el control del rodado, que terminó despistando a baja velocidad y quedando inclinado sobre la banquina. El impacto provocó la rotura de cristales.

Al lugar acudió personal de la Comisaría Tercera, personal policial del puesto caminero Bella Vista y servicios de emergencia. Tras el arribo de la ambulancia, se brindó atención médica en el lugar a los ocupantes de la unidad, varios presentaron golpes de carácter leve por el movimiento brusco, pero ninguno requirió traslado al hospital, mientras que los chóferes resultaron con lesiones leves derivadas de su enfrentamiento mutuo.

A pesar de la gravedad del hecho y el riesgo al que fueron expuestos los pasajeros, ninguna de las partes involucradas manifestó deseos de radicar una denuncia penal por lo sucedido.

El colectivo permaneció en el lugar a la espera de una grúa para su remoción. En tanto, los 55 pasajeros fueron trasbordados a otra unidad de la empresa para completar el trayecto hacia su destino. El tránsito en la zona no se vio interrumpido.

