Apartado de la circulación pública cuando conducía con 2.64 de alcohol

En un operativo de control realizado en la tarde del domingo, personal de la Comisaría de Basavilbaso interceptó a un conductor que circulaba en estado de ebriedad, conducta sumamente peligrosa.

El procedimiento tuvo lugar a las 18:10, en calle Lagocen, entre Línea 23 y Entre Ríos. Los efectivos policiales identificaron una camioneta, que realizaba maniobras que llamaron la atención del personal.

Los funcionarios detuvieron la marcha de esa camioneta Chevrolet Luv, color blanca, de doble cabina. Al entrevistar al conductor -identificado como un hombre de 45 años, de profesión constructor y radicado en esa ciudad-, percibieron un fuerte aliento etílico.

Ante la sospecha, se le dio intervención al personal de Tránsito Municipal, para realizar el correspondiente test de alcoholemia. "El resultado fue alarmante", afirmaron a Estación Plus Crespo: 2.64 g/l (gramos de alcohol por litro de sangre).

Se procedió a la retención inmediata del vehículo. También se labró el acta de infracción correspondiente al conductor, por violar las normas de seguridad vial vigentes.

El rodado fue trasladado al depósito municipal.