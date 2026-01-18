Dos detenidos en el recupero de equipamiento escolar sustraído en Santa Elena

Este sábado 17 de enero, personal policial de Comisaría Santa Elena tomó intervención ante un robo ocurrido en la Escuela N° 16 “Juan Bautista Azopardo”, de esa ciudad.

Según se informó a Estación Plus Crespo, autores desconocidos habrían ingresado al establecimiento educativo, tras forzar una puerta lateral. Del interior, sustrayeron equipamiento informático, un equipo de música, alargadores y otros elementos de uso escolar.

Inicialmente, Policía Científica practicó las pericias correspondientes; sin perjuicio de que pronto se arribó al esclarecimiento.

A raíz de tareas investigativas, personal de la dependencia logró identificar y localizar a dos sujetos -de 25 y 21 años de edad-, quienes fueron interceptados cuando circulaban con elementos vinculados al hecho. Al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga, ofreciendo resistencia a la autoridad, siendo finalmente reducidos y aprehendidos.

En poder de los mismos se secuestraron computadoras, un parlante tipo torre, una pava eléctrica y alargadores, elementos que fueron reconocidos como sustraídos del establecimiento educativo.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la detención de los involucrados, el secuestro de los elementos recuperados y su posterior restitución a la institución educativa, mientras avanza la investigación en sede judicial.