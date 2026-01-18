Plus en Vivo

Dos detenidos en el recupero de equipamiento escolar sustraído en Santa Elena

Jóvenes de 21 y 25 años opusieron resistencia a la Policía, a instancias de ser interceptados con los elementos.

Policiales/Judiciales18 de enero de 2026
recupero

Este sábado 17 de enero, personal policial de Comisaría Santa Elena tomó intervención ante un robo ocurrido en la Escuela N° 16 “Juan Bautista Azopardo”, de esa ciudad.

Según se informó a Estación Plus Crespo, autores desconocidos habrían ingresado al establecimiento educativo, tras forzar una puerta lateral. Del interior, sustrayeron equipamiento informático, un equipo de música, alargadores y otros elementos de uso escolar.

Inicialmente, Policía Científica practicó las pericias correspondientes; sin perjuicio de que pronto se arribó al esclarecimiento.

A raíz de tareas investigativas, personal de la dependencia logró identificar y localizar a dos sujetos -de 25 y 21 años de edad-, quienes fueron interceptados cuando circulaban con elementos vinculados al hecho. Al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga, ofreciendo resistencia a la autoridad, siendo finalmente reducidos y aprehendidos.

WhatsApp Image 2026-01-18 at 08.38.28

En poder de los mismos se secuestraron computadoras, un parlante tipo torre, una pava eléctrica y alargadores, elementos que fueron reconocidos como sustraídos del establecimiento educativo.

Informada la Fiscalía en turno, se dispuso la detención de los involucrados, el secuestro de los elementos recuperados y su posterior restitución a la institución educativa, mientras avanza la investigación en sede judicial.

