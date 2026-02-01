River y Rosario Central empataron sin goles en el Gigante de Arroyito

Patronato oficializó la salida a préstamo de Iván ChávesDeportes03 de febrero de 2026
Patronato comunicó este lunes las salidas el arquero Iván Cháves y Santiago Bellatti del plantel profesional: ambos fueron cedidos a préstamo hasta fin de año.
River Plate y Rosario Central igualaron 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito, en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.Deportes01 de febrero de 2026
A pesar del empate, el “Millonario” se mantuvo en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona B, beneficiado por los resultados de la jornada y por la regularidad mostrada en este inicio de campeonato. El conjunto de Marcelo Gallardo sumó un punto valioso en una cancha siempre exigente y frente a un rival que venía en alza.
Durante la primera mitad, River asumió el control del juego desde la posesión y la circulación limpia del balón. El equipo de Marcelo Gallardo se plantó en campo rival, manejó los tiempos del partido y buscó lastimar a partir de la movilidad de sus volantes y delanteros. Con Juan Fernando Quintero como eje creativo, el conjunto de Núñez intentó romper líneas y generar superioridad por el centro, aunque le faltó precisión en los últimos metros para transformar ese dominio en situaciones claras de gol.
Rosario Central, en cambio, se mostró más replegado en ese tramo inicial, apostando a un bloque compacto y a salir rápido de contra. El equipo de Ariel Holan resistió el dominio visitante con orden defensivo y disciplina táctica, cerrando espacios y evitando que River encontrara profundidad, aunque le costó sostener la pelota y generar peligro sostenido.
El segundo tiempo mostró un desarrollo completamente distinto. Central adelantó líneas, ganó intensidad y empezó a imponerse en el mediocampo, empujado por su gente. El “Canalla” tomó la iniciativa, presionó más alto y comenzó a jugar más cerca del área rival, obligando a River a retroceder y a defenderse con mayor frecuencia.
Con el paso de los minutos, el conjunto rosarino generó las aproximaciones más claras del partido, aprovechando el desgaste físico de River y los espacios que se fueron abriendo. El equipo de Gallardo, que había sido superior en la etapa inicial, perdió fluidez y se vio obligado a resistir los embates locales, apostando a alguna salida aislada para sorprender.
El tramo final fue intenso y disputado, con Central buscando el gol del triunfo y River intentando sostener el empate con orden defensivo. Finalmente, el marcador no se movió y el empate sin goles terminó reflejando un partido de dominios repartidos, con un tiempo favorable para cada equipo.
Fecha 3
Rosario Central- River Plate
Estadio: Gigante de Arroyito
Árbitro: Facundo Tello VAR: Andrés Merlos
El 11 inicial de Rosario Central : Ledesma; Soto, Ovando, Mallo, Coronel; F. Ibarra, Pizarro; Copetti, D. Maria, Giménez y Véliz. D.T: Ariel Holan.
El 11 inicial de River Plate: Beltrán; Montiel, M. Quarta, Diaz, Rivero; Vera, Moreno, Galván; Driussi, Quintero y Colidio. D.T: Marcelo Gallardo.
Cambios S.T: 1m. Duarte por Copetti (RC); 1m. Salas por Driussi (RV); 25m. Acuña por Rivero (RV); 25m. Galoppo por Galván (RV); 25m. Lencina por Quintero (RV); 32m. Subiabre por Colidio (RV).
AgenciaNA
Cultural de Crespo se trajo un empate valioso de su visita a Peñarol de Basavilbaso, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Entre Ríos. El encuentro finalizó 2 a 2 y dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha, que se disputará el próximo fin de semana en Crespo.
Boca Juniors venció 2-0 a Newell’s Old Boys en La Bombonera, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026, y consiguió un triunfo importante ante su gente.
El futuro del arquero de Patronato, Iván Cháves, estaría en el fútbol ecuatoriano, más precisamente en Sociedad Deportiva Aucas. Este jueves se supo que el golero está interesado en continuar su carrera en el exterior, por lo que habría dejado la pretemporada del plantel profesional que milita en la Primera Nacional.
Estudiantes de La Plata fue superior y aguantó la victoria por 2-1 como local ante Boca en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, llevado a cabo este miércoles en el estadio Jorge Luis Hirschi.
River le ganó a Gimnasia por 2 a 0 al término del partido que disputaron esta noche, en el estadio Monumental, en la segunda fecha de la zona B del Torneo Apertura 2026.
Al comercio crespense le robaron más de 120 millones de pesos de la cuenta bancaria.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) informó que durante el mes de enero de 2026 los remates de hacienda en pie realizados en las rurales entrerrianas registraron un incremento mensual promedio del 10,17 %, reflejando una plaza firme, sostenida y con una demanda activa en la mayoría de las categorías.
Cada parte asume un compromiso específico para la continuidad del funcionamiento del servicio de emergencias de Crespo. Este 2 de febrero se dieron a conocer las características de la nueva etapa.
Este martes 3 de febrero se conmemora a San Blas, santo patrono de las afecciones de la garganta, y como es tradición en la Iglesia Católica se llevará a cabo la bendición de las gargantas en las parroquias de la ciudad de Crespo.
Ocurrió sobre Los Constituyentes, a la altura del puente que comunica con calle Urquiza. Hubo derivación a la guardia médica. Lesiones y retenciones.