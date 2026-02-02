Juan Manuel Bilat fue distinguido en Cosquín como artista destacado y tocará en 2027

El entrerriano Juan Manuel Bilat vivió una noche inolvidable en el 66º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde fue distinguido como artista destacado de los espectáculos callejeros. El reconocimiento tuvo lugar en la tradicional plaza Próspero Molina, epicentro del festival, y fue acompañado por un cálido y prolongado aplauso del público presente.

Oriundo de Colonia Avellaneda, Bilat logró cautivar tanto al jurado como a los espectadores con su propuesta artística, construida desde la cercanía con la gente y el contacto directo con el público, una característica distintiva de los artistas callejeros que forman parte esencial del espíritu coscoíno.

Al subir al escenario para recibir la distinción, el músico entrerriano se mostró visiblemente emocionado. Las lágrimas reflejaron la magnitud del momento y el esfuerzo de años de trabajo artístico que finalmente encontraron un reconocimiento en uno de los festivales más emblemáticos del país.

El reconocimiento obtenido en Cosquín representa un paso fundamental en la carrera de Juan Manuel Bilat, quien ha recorrido escenarios populares y espacios culturales llevando el folklore a cada rincón. La distinción como artista destacado de espectáculos callejeros no solo valora su talento, sino también el rol de estos artistas en la construcción de identidad cultural.

Foto: Elonce.

Luego del emotivo momento, desde la organización del festival se confirmó que Bilat será uno de los artistas que dirá presente en la edición 2027, lo que consolida su crecimiento y proyección dentro del circuito folklórico nacional. Esta confirmación fue celebrada tanto por el artista como por sus seguidores, que acompañaron su recorrido desde Entre Ríos, publicó Elonce.