Juan Manuel Bilat fue distinguido en Cosquín como artista destacado y tocará en 2027

Falleció Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Duro de DomarEspectáculos05 de febrero de 2026
El humorista, que saltó a la fama y supo ganarse el cariño del público en el programa “Duro de Domar”, falleció este miércoles a los 64 años.
El entrerriano Juan Manuel Bilat fue reconocido como artista destacado de espectáculos callejeros en el 66º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los escenarios más importantes de la música popular argentina.Espectáculos02 de febrero de 2026
El entrerriano Juan Manuel Bilat vivió una noche inolvidable en el 66º Festival Nacional de Folklore de Cosquín, donde fue distinguido como artista destacado de los espectáculos callejeros. El reconocimiento tuvo lugar en la tradicional plaza Próspero Molina, epicentro del festival, y fue acompañado por un cálido y prolongado aplauso del público presente.
Oriundo de Colonia Avellaneda, Bilat logró cautivar tanto al jurado como a los espectadores con su propuesta artística, construida desde la cercanía con la gente y el contacto directo con el público, una característica distintiva de los artistas callejeros que forman parte esencial del espíritu coscoíno.
Al subir al escenario para recibir la distinción, el músico entrerriano se mostró visiblemente emocionado. Las lágrimas reflejaron la magnitud del momento y el esfuerzo de años de trabajo artístico que finalmente encontraron un reconocimiento en uno de los festivales más emblemáticos del país.
El reconocimiento obtenido en Cosquín representa un paso fundamental en la carrera de Juan Manuel Bilat, quien ha recorrido escenarios populares y espacios culturales llevando el folklore a cada rincón. La distinción como artista destacado de espectáculos callejeros no solo valora su talento, sino también el rol de estos artistas en la construcción de identidad cultural.
Luego del emotivo momento, desde la organización del festival se confirmó que Bilat será uno de los artistas que dirá presente en la edición 2027, lo que consolida su crecimiento y proyección dentro del circuito folklórico nacional. Esta confirmación fue celebrada tanto por el artista como por sus seguidores, que acompañaron su recorrido desde Entre Ríos, publicó Elonce.
El humorista, que saltó a la fama y supo ganarse el cariño del público en el programa “Duro de Domar”, falleció este miércoles a los 64 años.
La Fiscalía española archivó las denuncias por delitos sexuales y trata de personas contra Julio Iglesias al considerar que no tenía competencia para investigar hechos que habrían ocurrido en Bahamas y República Dominicana. Las presentaciones habían sido realizadas por dos exempleadas.
El mundo del espectáculo despide a Adela Gleijer, reconocida actriz argentina de origen uruguayo, quien falleció a los 92 años. Ganó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.
El artista estaba internado desde los primeros días de diciembre, luego de sufrir un accidente en su hogar al caerse de una escalera.
Su ex pareja está internada en la Clínica Bazterrica, tras el diagnóstico de Leptospirosis. Una tardía conclusión del cuadro, la mantiene con complicaciones.
La actriz y cantante francesa tenía 91 años. Tras una internación de varios meses, se apagó la luz de una mujer emblemática, llena de declaraciones polémicas.
Unidades que son encontradas con sendas irregularidades, son retiradas de la circulación pública. Se controlaron motos y autos.
La investigación para determinar las formas y circunstancias en que se produjera un deceso, se inicia con la sofocación de un incendio. Alejandro Peralta, Jefe del cuartel de esa localidad, dio detalles.
Restos compatibles con una persona -hallados en un automóvil incendiado- serán sometidos a pericias forenses, conforme lo dispuso la Fiscalía interviniente.
El hallazgo de un auto en llamas y poco después, restos compatibles de una persona en el interior del rodado, desataron una profunda investigación.
El hombre detalló cómo recibió el mensaje de su hija de 15 años y el horror que descubrió al encontrarla. La adolescente fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital San Martín de Paraná tras perder mucha sangre. Hay un joven de 22 años detenido.