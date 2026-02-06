Acuerdo de Libre Comercio con EEUU: se podrán exportar 100 mil toneladas de carne libre de aranceles

La cadena de la carne recibió con alborozo que en el Acuerdo de Comercio de Inversiones Recíprocos con Estados Unidos firmado, finalmente la cuota de exportación libre de aranceles se haya fijado en 100 mil toneladas, cuando anuncios de propio presidente Javier Milei habían hecho especular con que el tope serían 80 mil toneladas.

La Cancillería Argentina hizo hincapié en la importancia que tiene para el agro el acuerdo con EEUU, como ser el incremento de 20.000 a 100.000 toneladas del cupo de carne que el país norteamericano permitirá ingresar desde nuestro país, con aranceles reducidos.

“El Gobierno de Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. Esto asegura en 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto”, subrayó el comunicado.

Repercusión en la ganadería

Más allá de los dólares, en la ganadería leen este anuncio como una señal productiva.

Estados Unidos es un mercado que demanda carne de alto estándar sanitario, trazabilidad y cortes específicos, lo que obliga a ordenar procesos y a subir la vara en toda la cadena.

Una de las primeras repercusiones desde el sector agropecuario y agroindustrial fue la del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani:

“La apertura comercial ha sido siempre un pedido del sector agropecuario, porque es la herramienta que nos permite aumentar exportaciones, generar más actividad y aprovechar el enorme potencial productivo que tiene el país. Integrarnos al comercio internacional con reglas claras es clave para el desarrollo”, dijo.

Añadió que “avanzar en el comercio de carne es especialmente importante para la Argentina”, porque “producimos la mejor carne del mundo y contamos con un sistema productivo reconocido a nivel internacional”.

Situación de los dos mayores importadores

En Estados Unidos, el stock ganadero sigue sin reaccionar, su producción de carne cae y sus compras crecen. Las existencias suman 86 millones de vacunos.

Es el nivel más bajo en 75 años. Mientras su producción se redujo 10% en los últimos cinco años, pero sus importaciones crecieron 67% al pasar de 1,5 a 2,5 millones de toneladas entre 2021 y lo proyectado para este año por el Departamento de Agricultura de ese país (USDA).

En tanto en China, una reciente cupificación al ingreso de carne, lo único que consiguió fue hacer saltar los precios internacionales un 20%: suman 2,7 millones de toneladas, cuando el año pasado desde China se importaron 3,3 millones de toneladas.

Si no se amplía la cuota, el ingreso de carne este año sería mucho menor a las necesidades del mercado y eso afirmará los precios.

Además, Brasil, que es el principal abastecedor de China y el principal exportador mundial, tendría 400 mil toneladas esperando su nacionalización en los puertos del gigante asiático sobre una cuota de 1,1 millones de toneladas. Esto indica que cubriría su cupo en pocos meses más y eso afirmaría más los precios.

Según el informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), durante diciembre las ventas externas habían registrado una baja del 3,7% interanual en términos de volumen, medida en toneladas peso producto, al compararse con diciembre de 2024.

Incluso, respecto de noviembre de 2025, la retracción fue más marcada, con una variación negativa del 13,8%.

Esta contracción confirma la tendencia observada en el acumulado anual, donde el menor despacho de carne estuvo asociado principalmente a una reducción de las compras del principal destino, China.

Otras características del acuerdo

Se trata del primer instrumento de estas características en la región que incorpora compromisos sobre inversiones, lo que consolida la alianza estratégica y la confianza mutua con Estados Unidos, que ya tiene más de 330 empresas operando en nuestro país.

lo que consolida la que ya tiene La iniciativa posiciona a Argentina como el primer país de América del Sur en firmar un acuerdo de esta magnitud, entre un grupo selecto de países con acceso preferencial al mercado estadounidense, fortalece su inserción internacional y promueve una asociación más equilibrada con la principal economía y el mayor importador del mundo.

entre un grupo selecto de países con acceso preferencial al mercado estadounidense, fortalece su inserción internacional y promueve una asociación más equilibrada con la principal economía y el mayor importador del mundo. El Gobierno de Estados Unidos ratificó su compromiso de revisar oportunamente los aranceles al acero y al aluminio , establecidos en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de ese país.

, establecidos en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de ese país. Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares.

Estados Unidos también trabajará, a través de instituciones como el Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos (EXIM Bank) y la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (DFC), para apoyar el financiamiento de inversiones en sectores críticos de la Argentina, en colaboración con el sector privado estadounidense.

para apoyar el en colaboración con el sector privado estadounidense. Argentina, por su parte, eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas.

Propiedad intelectual

Argentina se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, a fin de profundizar la desburocratización del sector para ampliar oportunidades en innovación y promoción del talento argentino.

La firma del histórico acuerdo “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”, comentó la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA).__IP__

El objetivo consiste en reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología.

AgenciaNA