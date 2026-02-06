Acuerdo de Libre Comercio con EEUU: se podrán exportar 100 mil toneladas de carne libre de aranceles

El Gobierno aseguró que la pobreza se redujo a 26,9% en el tercer trimestre de 2025Nacionales06 de febrero de 2026
El Ministerio de Capital Humano informó que en el último año más de 5,2 millones de personas dejaron de ser pobres
Acceso preferencial récord y apertura a la tecnología y la industrialización. Argentina compromete adoptar los estándares más modernos en propiedad intelectual.Nacionales06 de febrero de 2026
La cadena de la carne recibió con alborozo que en el Acuerdo de Comercio de Inversiones Recíprocos con Estados Unidos firmado, finalmente la cuota de exportación libre de aranceles se haya fijado en 100 mil toneladas, cuando anuncios de propio presidente Javier Milei habían hecho especular con que el tope serían 80 mil toneladas.
La Cancillería Argentina hizo hincapié en la importancia que tiene para el agro el acuerdo con EEUU, como ser el incremento de 20.000 a 100.000 toneladas del cupo de carne que el país norteamericano permitirá ingresar desde nuestro país, con aranceles reducidos.
“El Gobierno de Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. Esto asegura en 2026 un adicional de 80.000 toneladas, que se suman a las 20.000 toneladas con que ya cuenta nuestro país, lo que permitirá incrementar cerca de 800 millones de dólares las exportaciones argentinas de este producto”, subrayó el comunicado.
Más allá de los dólares, en la ganadería leen este anuncio como una señal productiva.
Estados Unidos es un mercado que demanda carne de alto estándar sanitario, trazabilidad y cortes específicos, lo que obliga a ordenar procesos y a subir la vara en toda la cadena.
Una de las primeras repercusiones desde el sector agropecuario y agroindustrial fue la del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani:
“La apertura comercial ha sido siempre un pedido del sector agropecuario, porque es la herramienta que nos permite aumentar exportaciones, generar más actividad y aprovechar el enorme potencial productivo que tiene el país. Integrarnos al comercio internacional con reglas claras es clave para el desarrollo”, dijo.
Añadió que “avanzar en el comercio de carne es especialmente importante para la Argentina”, porque “producimos la mejor carne del mundo y contamos con un sistema productivo reconocido a nivel internacional”.
En Estados Unidos, el stock ganadero sigue sin reaccionar, su producción de carne cae y sus compras crecen. Las existencias suman 86 millones de vacunos.
Es el nivel más bajo en 75 años. Mientras su producción se redujo 10% en los últimos cinco años, pero sus importaciones crecieron 67% al pasar de 1,5 a 2,5 millones de toneladas entre 2021 y lo proyectado para este año por el Departamento de Agricultura de ese país (USDA).
En tanto en China, una reciente cupificación al ingreso de carne, lo único que consiguió fue hacer saltar los precios internacionales un 20%: suman 2,7 millones de toneladas, cuando el año pasado desde China se importaron 3,3 millones de toneladas.
Si no se amplía la cuota, el ingreso de carne este año sería mucho menor a las necesidades del mercado y eso afirmará los precios.
Además, Brasil, que es el principal abastecedor de China y el principal exportador mundial, tendría 400 mil toneladas esperando su nacionalización en los puertos del gigante asiático sobre una cuota de 1,1 millones de toneladas. Esto indica que cubriría su cupo en pocos meses más y eso afirmaría más los precios.
Según el informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), durante diciembre las ventas externas habían registrado una baja del 3,7% interanual en términos de volumen, medida en toneladas peso producto, al compararse con diciembre de 2024.
Incluso, respecto de noviembre de 2025, la retracción fue más marcada, con una variación negativa del 13,8%.
Esta contracción confirma la tendencia observada en el acumulado anual, donde el menor despacho de carne estuvo asociado principalmente a una reducción de las compras del principal destino, China.
Argentina se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, a fin de profundizar la desburocratización del sector para ampliar oportunidades en innovación y promoción del talento argentino.
La firma del histórico acuerdo “consolida una relación estratégica entre ambos países basada en la apertura económica, en reglas claras para el intercambio internacional, y en una mirada moderna de la complementariedad comercial”, comentó la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA).__IP__
El objetivo consiste en reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología.
Por la actualización semestral, desde el segundo mes del año rigen nuevas escalas y montos para las distintas categorías
El Gobierno estableció que los proveedores podrán solicitar información extra para verificar la identidad del usuario al momento de cancelar un servicio o revocar una contratación. Argumentan que la medida busca prevenir fraudes y reforzar la seguridad de los clientes.
El consumo per cápita de carnes creció cerca de 4% en el país durante el año pasado.
El ministro de Economía salió a hablar en el marco de la polémica sobre el postergado cambio de fórmula para medir la inflación que motivó la renuncia de Marco Lavagna como director del INDEC.
Los datos difundidos por ADEFA reflejan un escenario desafiante para el sector.
Una mujer de 86 años fuera víctima de una estafa telefónica bajo la modalidad de secuestro virtual extorsivo, hecho que derivó en la entrega de una suma millonaria de dinero y monedas extranjeras. Hay demorados.
Una pérdida de gas en la cocina generó una explosión en una vivienda. Una mujer de 80 años quedó entre los escombros y fue rescatada por los vecinos.
Comisaría Crespo pudo restituir las pertenencias, que eran indispensables para que el damnificado retorne a su hogar, en una vecina provincia.
Sendos procedimientos en Cerrito y Paraná, permiten elevar probanzas claves a la investigación penal y poner un acusado a disposición de la justicia.