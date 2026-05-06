El Monotributo presenta en 2026 un esquema más exigente en materia de control fiscal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) profundiza la verificación entre ingresos declarados, consumos y movimientos bancarios, situación que define la permanencia dentro del régimen.

Cada contribuyente debe sostener coherencia entre facturación y nivel de gastos para evitar sanciones. El sistema contempla exclusión automática ante desvíos detectados. El pase al Régimen General implica el pago de IVA y Ganancias, además de una restricción de reingreso por tres años.

Cuáles son los nuevos límites de facturación del Monotributo

El régimen establece escalas con topes anuales de facturación para cada categoría. Cada contribuyente debe encuadrarse dentro del rango correspondiente según su actividad económica. El exceso de ingresos genera la exclusión automática del régimen, de manera que los valores vigentes para 2026 son los siguientes:

categoría A: $10.277.988,13

categoría B: $15.058.447,71

categoría C: $21.113.696,52

categoría D: $26.212.853,42

categoría E: $30.833.964,37

categoría F: $38.642.048,36

categoría G: $46.211.109,37

categoría H: $70.113.407,33

categoría I: $78.479.211,62

categoría J: $89.872.640,30

categoría K: $108.357.084,05

El límite superior del régimen se ubica en la categoría K. El tope máximo supera los $108 millones anuales, con una ampliación superior a $13,5 millones respecto de escalas anteriores.

Recategorización: plazos y requisitos para no cometer errores

El proceso de recategorización se realiza de forma semestral y exige revisar la actividad económica de los últimos 12 meses. ARCA habilita una segunda instancia durante el año para ajustar la categoría. El período de evaluación abarca de julio de 2025 a junio de 2026.

El plazo para completar el trámite se extiende hasta el 5 de agosto de 2026. La nueva categoría entra en vigencia con los pagos que vencen ese mismo mes. Es importante considerar las variables ya que un cumplimiento en término evita recategorizaciones de oficio. Los parámetros incluyen: ingresos brutos, superficie afectada, alquileres devengados y consumo de energía eléctrica.

El sistema permite confirmar la categoría vigente si no existen cambios en los parámetros. Esta opción evita modificaciones innecesarias. El procedimiento requiere ingresar al portal de ARCA con clave fiscal y seleccionar la opción correspondiente. El sistema muestra la información registrada y permite actualizar datos.

Algunos errores frecuentes pueden derivar en sanciones o exclusiones: