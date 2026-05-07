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Javier Milei sin vueltas: "Ni en pedo se va Adorni"

El Presidente de la Nación se refirió a la suerte del jefe de Gabinete y lo respaldó sin dudarlo.
Nacionales07 de mayo de 2026


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El presidente Javier Milei respaldó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remarcando que no dejará su cargo y culpó al kirchnerismo por las acusaciones que tiene en su contra.

Al ser consultado en una entrevista en la señal de noticias La Nación+ sobre el futuro de Adorni, Milei sentenció: “Ni en pedo se va". 

"O sea, estoy perfectamente tranquilo que Adorni es una persona honesta y es un hombre de bien. Y que, digamos, entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos con mala intención...”, completó el Presidente. 

Milei acusó, sin nombrarlo al contratista Tobar, de “ser un militante kirchnerista".  Y agregó: "Digamos, fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminaron encontrando con dos cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios”.

En otro momento de la entrevista Milei también cruzó a Patricia Bullrich, quien reclamó que Adorni presente su declaración jurada cuanto antes: "Los números están en orden y van a ser presentados, así que, digamos, ni siquiera a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto porque tiene todos los números en orden. Así que, digamos, es cuestión de días que tengan los papeles”.

AgenciaNA 

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