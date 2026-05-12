Motociclista sufrió amputación de la pierna en impactante choque: investigan si dos vehículos corrían picadas

Un impactante accidente en Federación ocurrió este lunes por la noche sobre la ruta de acceso a la ciudad, a la altura del ingreso al barrio San Cayetano, donde tres vehículos se vieron involucrados en una violenta colisión que dejó varios heridos de gravedad.

De acuerdo a la información recabada por este medio a través de fuentes confiables, el siniestro se produjo alrededor de las 21:40 y tuvo como protagonistas a un Volkswagen Bora negro, una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta en la que se trasladaban dos mujeres identificadas como Rosario Fracalozzi y Valeria Quintana.

Como consecuencia del brutal impacto, Valeria Quintana sufrió heridas gravísimas y perdió una de sus piernas, mientras que las demás personas involucradas también resultaron lesionadas de consideración. La magnitud del hecho obligó a desplegar rápidamente ambulancias, efectivos policiales y personal de tránsito para asistir a las víctimas y controlar la circulación vehicular en la zona.

Testigos aseguran que corrían picadas antes del choque

Según trascendió en las últimas horas, Kevin Quirós —de quien se afirma sería funcionario policial— conducía el Volkswagen Bora negro al momento del choque. Testigos del hecho sostienen que el vehículo circulaba a alta velocidad y participaba de una presunta picada junto a la camioneta S10 segundos antes del impacto.

“Un Bora y una camioneta S10 venían a fondo corriendo picada. Me pasaron y agarraron a una moto en el cruce”, indicó un testigo a Radio City Federación, en un relato que podría resultar clave para la investigación que llevan adelante las autoridades.

Fuentes presentes en el lugar señalaron además que los bomberos debieron trabajar intensamente para rescatar al conductor del Bora, quien había quedado atrapado dentro del habitáculo tras la colisión. Mientras tanto, las víctimas fueron estabilizadas en el lugar y posteriormente derivadas para recibir atención médica.

Heridos trasladados y una investigación en marcha

A raíz de la gravedad de algunas lesiones, se confirmó que varias personas involucradas en el accidente fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial de mayor complejidad en la ciudad de Concordia. Personal médico del Hospital San José intervino en las primeras tareas de asistencia sanitaria junto a los equipos de emergencia.

En paralelo, efectivos de la Jefatura Departamental Federación y agentes municipales realizaron cortes parciales y tareas de ordenamiento vehicular debido a que el tránsito permaneció reducido durante varias horas mientras se desarrollaban las pericias correspondientes.

Las autoridades intentan determinar ahora cómo se produjo exactamente el choque y cuál fue la responsabilidad de cada uno de los conductores involucrados.