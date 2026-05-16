YPF anunció una mega inversión de US$ 25.000 millones para impulsar Vaca Muerta

YPF dio un paso clave en el desarrollo energético del país al presentar formalmente su solicitud para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un ambicioso proyecto valuado en USD 25.000 millones destinado a acelerar la explotación de Vaca Muerta.

La iniciativa, denominada LLL Oil, fue definida por la compañía como el programa de exportación de petróleo más importante de la historia argentina y el mayor proyecto presentado hasta ahora bajo el esquema del RIGI.

Según detalló la petrolera, el plan contempla la perforación de 1.152 pozos durante los próximos 15 años y apunta a alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios a partir de 2032. Todo el crudo extraído estará destinado al mercado internacional.

El petróleo será transportado a través de VMOS, el consorcio integrado por YPF junto a Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell. El proyecto incluye además un oleoducto con capacidad inicial para transportar 550.000 barriles diarios, ampliable a 700.000.

Además de petróleo, la iniciativa prevé generar cerca de 10 millones de metros cúbicos diarios de gas para abastecer el mercado interno argentino, consignó Cadena3.

Desde la empresa señalaron que el desarrollo permitiría exportaciones anuales cercanas a los USD 6.000 millones hacia 2032 y la creación de unos 6.000 puestos de trabajo directos.

El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó el alcance estratégico del proyecto y aseguró que marcará “el inicio de una nueva etapa” para la industria energética nacional. También sostuvo que, a lo largo de toda la vida útil del emprendimiento, podrían generarse más de USD 100.000 millones en exportaciones.

La compañía remarcó que el RIGI será fundamental para acelerar inversiones de esta magnitud y consolidar a Vaca Muerta como uno de los polos energéticos más importantes del mundo.