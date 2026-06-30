Fundación LAR inauguró su sede propia y fortalece su apuesta a la capacitación y la inclusión

Con un acto realizado el martes 30 de junio, la Fundación LAR dio un paso clave en su desarrollo institucional al inaugurar oficialmente su sede propia, un espacio que permitirá fortalecer su trabajo social, educativo y comunitario en Crespo y la región. En ese marco, Estación Plus Crespo dialogó con el presidente de la institución, Guillermo Müller, y con su directora, Natalia Denoni, quienes destacaron la importancia de este avance y repasaron los proyectos en marcha.

La nueva sede marca un hito en la historia de la fundación, que desde su creación fue adaptándose a distintos espacios físicos hasta llegar a este nuevo lugar, cedido por el Consejo de Administración de La Agrícola Regional.

Presidente de la Fundación, Sr. Guillermo Müller

“La verdad que muy felices por inaugurar este nuevo lugar. Cuando nació la fundación estuvimos funcionando en una oficina de casa central. Después nos mudamos a la Sala 29 de Abril, donde estuvimos hasta ahora. Y, bueno, hoy arrancando acá, en este nuevo lugar, lugar ya fijo, ya mucho más visible, más accesible”, expresó Müller en declaraciones a Estación Plus Crespo, resaltando el valor estratégico del nuevo emplazamiento.

Además, remarcó que el proyecto tiene perspectivas de crecimiento. “Desde el Consejo de Administración de La Agrícola Regional nos han cedido este espacio, ellos vieron con buenos ojos traer a la fundación acá. Es un espacio muy amplio, ubicado en Av. Independencia 1591. Hoy arrancamos con una oficina, una salita y un salón un poco más grande, pero con el futuro de poder ampliar algo más”, afirmó.

Por su parte, Natalia Denoni explicó que el edificio tenía hasta ahora una funcionalidad múltiple dentro de La Agrícola Regional y que, a partir de esta nueva etapa, la fundación podrá optimizar su labor cotidiana. “Este espacio en realidad era medio de usos múltiples. La Agrícola lo iba utilizando según sus necesidades, pero sí, atrás seguimos con electrificación, al lado el archivo, y nosotros acá trabajando. En cuanto a capacitaciones, cursos, seguimos trabajando como siempre, y ahora, teniendo este espacio con mayor accesibilidad, claramente vamos a poder trabajar y darle otra perspectiva a lo que venimos haciendo”, indicó.

Uno de los primeros movimientos concretos dentro de la flamante sede será la puesta en marcha de nuevas capacitaciones orientadas a oficios, una de las líneas de acción que la entidad busca profundizar.

Müller adelantó que parte del espacio será cedido al Centro de Formación para iniciar un curso de soldadura: “Hoy estamos hablando de ampliar el espacio que tenemos. Hay un lugar donde funcionará el Centro de Formación, así que creo que arrancan esta noche con un proyecto de soldadura, formación de soldadores. Así que muy contentos porque ya inauguramos y ya se arrancan las actividades dentro de la fundación”.

Aunque aclaró que no se trata de una actividad propia de la fundación, subrayó que el proyecto se integra a su misión institucional. “Si bien no es una actividad de la fundación, pero sí la incluye la fundación porque estamos cediendo el lugar para que ellos puedan hacer su proyecto”, agregó.

En esa línea, Denoni profundizó sobre el horizonte de trabajo inmediato y el fortalecimiento de la formación en oficios. “Hoy se hace la apertura de este curso de soldador, y cuando empiezan las clases nuevamente, se inicia el cursado. Pensando también en ampliar este tema de los oficios, electricidad, energías renovables, ya con vistas a un futuro”, detalló.

A la par, la directora repasó otras iniciativas vigentes. Entre ellas, destacó la finalización de la capacitación en lengua de señas, desarrollada mediante un convenio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y destinada este año a dependencias municipales.

Otro de los programas de fuerte impacto social es la Cruzada Odontológica Protésica, una iniciativa articulada junto a la Universidad Adventista del Plata, municipios de la región y distintas instituciones.

Gerente general de La Agrícola Regional, Cr. Diego Maier.

Denoni explicó a Estación Plus Crespo que “hicimos el inicio en Valle María el 27 de mayo, donde se convocaron personas de diferentes localidades del área de influencia de La Agrícola en colaboración con los municipios, con Avalian, con Dental Medrano y con laboratorios Bernabó. En esa instancia recibieron la atención odontológica con vistas a recibir prótesis, que se concretará en agosto u octubre”.

“También estamos con el premio anual de las artes y el cooperativismo, que se concreta este sábado 4 de julio y después seguimos con el resto de nuestras capacitaciones, como el taller de estimulación cognitiva”, sostuvo.

En cuanto al Premio Anual de las Artes y el Cooperativismo, la directora valoró especialmente el nivel de compromiso y conocimiento demostrado por estudiantes de distintas escuelas.

“Los proyectos siempre sorprenden. Este año nos sorprendió más que nada el involucramiento de los chicos. Nosotros nos hicimos presentes en las escuelas con el juego cooperativo. Los chicos manifestaron mucho conocimiento, no solo de la cuestión de principios y valores cooperativos, sino también conocimiento sobre nuestra entidad madre”, relató.

Padre Rubén en la bendición de las instalaciones

Asimismo, señaló que los trabajos presentados abarcan temáticas diversas como huerta, muralismo e integración intergeneracional, siempre vinculados a la promoción de valores cooperativos.

Como novedad para la edición de este año, la ceremonia central tendrá una modalidad distinta: la fundación se trasladará hacia la escuela elegida como destacada, cuyo nombre será revelado en los próximos días.

Finalmente, al ser felicitado por la concreción de la sede propia, Müller puso el foco en el trabajo colectivo que hizo posible este nuevo paso institucional. “Las felicitaciones más para todos los que han trabajado, tanto como Natalia. Hay un montón de personas que por ahí visiblemente no están, pero están siempre ayudando y trabajando para que todo salga lo mejor posible. Así que el agradecimiento es más para ellos que hacia mi persona”, concluyó.