Mundial 2026: Shakira cerró la primera ceremonia inaugural, un evento histórico

La FIFA dio inicio a la Copa del Mundo 2026 con una ceremonia inaugural histórica que consiste en tres espectáculos distribuídos entre México, Canadá y Estados Unidos: el Estadio Azteca albergó la primera de las ceremonias consecutivas que signarán el comienzo del campeonato.

El evento, protagonizado por la cantante colombiana Shakira, contó con la actuación de figuras como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, Los Ángeles Azules y reconocidos intérpretes.

En la previa al espectáculo y ante la espera de más de 83 mil personas, la música ambiental puso en los parlantes a Soda Estéreo, "Amor prohíbido" de Selena Quintanilla y cantantes latinos entre otros, ante una competencia que deja en vilo al mundo entero.

Maná

Con una ceremonia estilo ancestral y una réplica en gran tamaño del trofeo en medio del escenario, los bailarines rodearon el lugar y una mujer con vestimenta originaria celebró: “Bienvenidos a México, al mundial de fútbol FIFA 2026”, misma frase que se repitió en diferentes dialectos.

El primer tramo estuvo a cargo de Maná con “Oye mi amor”, seguido por Danny Ocean con “Partidazo”, continuado por Los Ángeles Azules y Belinda con “Por ella” -el grupo fue rodeado por bailarines con vestuarios coloridos que formaron un círculo al rededor del escenario, al grito de “Viva México”-.

J Balvin y Ryan Castro dieron pie a un estilo más rumbeado en el centro del espacio, antes de la presentación de la propia Shakira con Dai Dai con Burna Boy frente a un grupo de bailarines con el mejor ritmo afro beats y atuendos amarillos y blancos.

Belinda y Los Ángeles Azules.

El cierre, de la mano de la colombiana dio lugar al arranque de un clima mundialista que se tornó deseoso en los últimos días. La agenda de aperturas continuará mañana con las próximas dos sedes mundialistas.

Los tres puntos geográficos del mundial contarán con presentaciones. Así es el caso de Estados Unidos, que se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el próximo 12 de junio y, en la antesala de la jornada, actuarán Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.__IP__

Danny Ocean

Por su parte, el inicio canadiense será en el BMO Field de Toronto, el mismo día que el arranque estadounidense, y estarán en escena Michael Bublé y Alessia Cara.

Shakira

Agencia NA