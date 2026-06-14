Javier Milei estará en Rosario por el Día de la Bandera

El regreso de Milei a Rosario se producirá dos años después de su última participación en el acto patrio. En 2025 el presidente no asistió a la ceremonia y fue reemplazado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien aprovechó aquella visita para tomar distancia política del oficialismo nacional.

La presencia del mandatario fue confirmada para la ceremonia central que cada año reúne a autoridades nacionales, provinciales y municipales en uno de los eventos patrios más importantes del país.

La ceremonia se realizará en el Monumento a la Bandera, que será reinaugurado días antes tras las obras de restauración que llevó adelante la provincia. En los últimos días, representantes de Nación, Provincia y Municipio comenzaron a coordinar aspectos protocolares y de seguridad vinculados a la visita presidencial.

De hecho, ya se realizó una reunión técnica entre los equipos encargados de la organización del acto. La presencia de Milei se dará en un contexto especial: apenas tres días antes, el miércoles 17 de junio, quedará oficialmente reinaugurado el Monumento tras las obras de restauración que había abandonado Nación y que terminó completando el gobierno provincial.

Entre las tareas realizadas se destacan la recuperación de la fuente, que llevaba casi dos décadas sin funcionar regularmente, la reparación de filtraciones que afectaban al ascensor, el reemplazo del enrejado de la torre y la climatización de la Sala de las Banderas, consignó Rosario3.

La etapa final de la obra fue asumida por el gobierno provincial luego de que Nación dejara de financiar el proyecto. Santa Fe completó los trabajos y afrontó además una deuda superior a los 1.400 millones de pesos correspondiente a tareas ya ejecutadas.