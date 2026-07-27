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Milei mantendrá reuniones con Kristalina Georgieva y visitará a Keiko Fujimori

El presidente de la Nación comenzará una semana marcada con una fuerte relevancia internacional, tanto política como económicamente.
Nacionales27 de julio de 2026


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El presidente Javier Milei comenzará una semana con relevancia internacional: se reunirá con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. Asimismo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá un encuentro con el embajador de Estados Unidos en Casa Rosada.

La primera reunión de Milei será este lunes, a las 14.00hs donde recibirá a la representante del FMI, en la casa de Gobierno, y media hora después, el encuentro se completará con la presencia del Gabinete ampliado.

Según Santilli, el viaje de Georgieva a la Argentina también incluye una visita a Vaca Muerta para ver el potencial energético de la cuenca y comprobar cómo se generan los dólares necesarios para pagar la deuda. Por el momento, no hay una fecha confirmada.

El martes 28, el jefe de Gabinete recibirá en Casa Rosada, durante la mañana, al embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, para reforzar los lazos del acuerdo comercial bilateral y continuar con la agenda de cooperación mutua que llevan ambos países desde los primeros meses de la gestión libertaria.

Ese mismo día, el Presidente viajará a Perú para participar del acto de asunción de la presidenta electa Fujimori en la sede del Congreso de la República en Lima. El evento estará marcado por una fuerte presencia internacional de varios líderes conservadores de la región.

Además de Javier Milei, confirmaron su presencia José Antonio Kast (Chile), Yamandú Orsi (Uruguay), Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia) y Nasry Asfura (Honduras). 

Cadena 3

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