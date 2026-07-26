De esta manera, el dirigente agrario volvió a reclamar frente a Milei por la extinción del impuesto a las exportaciones del campo, al cual lo calificó como un "régimen confiscatorio". Luego destacó que "u$s 215 mil millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, disminuyó ese monto. Ahora bien, ¿qué hicimos los productores con la suma no confiscada, unos u$s6.000 millones. Lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras", replicó C5N.
Sin anuncios concretos, Javier Milei destacó su gestión y volvió a prometer la quita de retenciones ante La Rural
El presidente Javier Milei encabezó este domingo el acto de ceremonia de apertura de la 138a. Exposición Rural en el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina. El evento, que tradicionalmente se realiza los sábados, se corrió un día por la agenda internacional del mandatario, quien viajó a Brasil para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario.
La actividad comenzó a las 11 en el predio de La Rural, con el ingreso del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. Luego está previsto el arribo de Milei, la entonación del Himno Nacional y la presentación de un video conmemorativo por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Si bien tradicionalmente se la denomina "ceremonia de apertura", se trata del cierre de la muestra.
Previo al discurso del mandatario, el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, le expresó un fuerte mensaje al Gobierno, al señalar que "está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre. Por eso afirmamos a los gobiernos: confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie".
"Inmediatamente, crecieron el empleo rural, la producción agropecuaria, y las superficies afectadas a lograrla. El campo ha hecho crecer la producción de carnes, la de huevos, y la de miel. Hemos cosechado un 34 por ciento más de maíz; el doble de girasol: 7 millones y medio de toneladas; y el doble de trigo: un récord de 30 millones", detalló Pino.
En el discurso fiscal, Milei defendió la gestión, puso en valor las políticas económicas y recordó la baja de retenciones anunciadas meses atrás: "Solo por la baja de retenciones, la relación entre nuestros precios en Rosario y los de Chicago mejoró hasta un 19% en el maíz y un 12% en la soja. Entre 2019 y 2023, el productor que vendía soja recibía en torno al 65% del precio internacional, mientras el resto se lo quedaba el Estado en el camino. Hoy recibe el 75% y va a seguir subiendo hasta que el día de mañana reciba el precio pleno, el 100% de lo que genera su esfuerzo".
"Y por si todo esto fuera poco, el campo batió todos estos récords mientras todavía carga con el peso de las retenciones. Todo lo que acabo de enumerar lo lograron con una mano atada a la espalda. En diciembre de 2023 estaban atados de cuerpo entero, y hoy vamos camino a terminar de liberarlos por completo", remarcó Milei.
En este marco, destacó que "lo que estamos viendo es una pequeña muestra de lo que puede lograr el campo argentino. Es apenas el punto de partida. La Argentina volvió a ser el segundo exportador neto de alimentos del mundo, y el campo genera el 60% de las divisas del país y año tras año generaba casi todas las divisas netas. La transición se está consolidando y cada nuevo paso que da el sector es más rápido que el anterior".
A posterior, Milei puso en valor la la eliminación del cepo cambiario, al que calificó como "el robo más grande que sufría el mercado": "Vaya que fue bueno eliminarlo. No es tema menor, porque el maldito cepo le quitaba al campo dos tercios de sus ingresos”.