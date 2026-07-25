Más de tres millones de turistas extranjeros visitaron Argentina en el primer semestre

La Argentina registró durante el primer semestre del año un récord histórico de turistas provenientes de países no limítrofes. Entre enero y junio arribaron 1.434.001 visitantes de esos mercados, el número más alto de los últimos 25 años y superior al máximo alcanzado en 2019.

En total, durante ese período ingresaron al país 3.115.089 turistas extranjeros. De esa cifra, alrededor del 46% provino de naciones que no comparten frontera con la Argentina.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, atribuyó el resultado a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. "Este resultado es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei: abrir la Argentina al mundo", afirmó.

Scioli destacó entre los factores que favorecieron el crecimiento la política de cielos abiertos, la estabilidad económica, la seguridad, la facilitación de visados y las acciones de promoción desarrolladas por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) en los principales mercados internacionales. "Más conectividad significa más turistas, más empleo, más divisas y más oportunidades para la Argentina", sostuvo.

El funcionario también remarcó la necesidad de continuar fortaleciendo las conexiones aéreas internacionales. "La Argentina se ha instalado como un destino valioso y de calidad. Sobre esto vamos a crecer cada vez más", aseguró.

En ese marco, Scioli encabezó recientemente el anuncio de una nueva ruta estacional de GOL Airlines que conectará San Pablo con El Calafate y Ushuaia entre noviembre y marzo. La iniciativa apunta a incrementar la llegada de turistas brasileños a la Patagonia, consignó Cadena3.

Bariloche encabeza la temporada de invierno

El crecimiento del turismo receptivo también se refleja en el desarrollo de la temporada invernal. Según un relevamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, Bariloche lidera el nivel de reservas y ocupación hotelera con un 85%.

En segundo lugar se ubica Malargüe, Mendoza, con un 80%, mientras que Tierra del Fuego registra niveles cercanos al 70%. Dentro de esa provincia, Ushuaia se consolida como uno de los destinos más elegidos por los visitantes brasileños.

Desde el organismo nacional señalaron que las inversiones en infraestructura, la incorporación de nuevos medios de elevación, la ampliación de servicios y los sistemas de producción de nieve permitieron fortalecer la oferta de los principales centros invernales del país.