Fuerte aumento de morosidad de familias y empresas con bancos y billeteras

La morosidad de las familias y las empresas con los bancos y las billeteras virutales registró un fuerte ascenso en mayo, lo que demuestra la crisis económica que afrontar los hogares para cumplir con sus obligaciones financieras.

En un informe del Centro de Economia Política Argentina (CEPA) realizado en base a datos del Banco Central se precisa que los problemas de atraso en los pagos con los bancos en mayo al 7,6% y con las billeteras virtuales al 29,6%, con lo cual 19 meses de aumentos desde octubre del 2024

El problema de la morosidad ya es motivo de debate en la Cámara de Diputados donde Unión por la Patria, la izquierda, y Provincias Unidas buscan avanzar´con un proyecto para establecer un Programa de Desendeudamiento de las familias.

En la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia -que preside el sindicalista Hugo Yansky- se debaten desde hace dos meses una bateria de 18 proyectos de ley que busca ayuda a los usuarios de tarjetas de crédito y tomadores de préstamos de billeteras virtuales.

Uno de los proyectos que se analiza impulsado por los peronista Guillermo Michel y Marianella Marclay crea el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas”, para que el Anses otorgue préstamos de hasta 1,5 millones de pesos para pagar las deudas atrasadas.

En el informe del CEPA "Endeudamiento y mora en familias y empresas", se informa que la morosidad con los bancos llegó al 7,6% en mayo, luego de 19 meses consecutivos de aumentos, desde el 1,5% registrado en octubre de 2024.

Esa entidad señala que el incremento afectó en forma principal a las familias ya que el índice de morosidad pasó desde octubre del 2024 el 2,5% al 12,3% e, mientras que en las empresas aumentó del 0,7% al 3%.

"El incumplimiento de las familias se concentra en préstamos personales y tarjetas de crédito, que representaron 73% del saldo irregular total a abril 2026. El ratio sumó 12,5% en tarjetas de crédito y 14,9% en prestamos personales", agregó.

En el estudio del CEPA se advierte el fuerte aumento de la morosidad de las familias que operan con billeteras virtuales ya que sostiene que "la mora saltó de 7,3% en noviembre 2024 a 29,6% en mayo 2026. Este récord perforó el techo de la pandemia (27,1% en mayo 2020).

Destaca que "la morosidad en la totalidad del sistema financiero (contemplando tanto bancos como billeteras virtuales) se encuentra en niveles de 15,5% en mayo 2026".

Agencia NA