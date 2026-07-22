Discapacidad: actualizan los aranceles de las prestaciones básicas para julio de 2026

La Secretaría Nacional de Discapacidad aprobó una nueva actualización de los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. La medida fue formalizada mediante la Resolución 2227/2026, publicada el 22 de julio de 2026 en el Boletín Oficial.

Incremento del 1,90% en los aranceles

La norma establece un aumento del 1,90% sobre los valores vigentes de las prestaciones básicas para personas con discapacidad durante el mes de julio de 2026. El ajuste se aplica de manera uniforme, sin distinción entre tipos de prestaciones, y fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2026.

Esta suba se suma a la actualización previa dispuesta por la Resolución 1297/2026, que había fijado para junio un aumento del 2,10% basado en la inflación registrada en mayo.

Continuidad del adicional por zona desfavorable

La resolución también ratifica la vigencia del adicional del 20% por zona desfavorable previsto en el artículo 7° bis de la Ley 24.901. Este suplemento continuará aplicándose sobre el arancel básico de las prestaciones brindadas en las provincias de la región patagónica.

Marco normativo

La actualización se inscribe en el régimen establecido por la Ley 24.901, que creó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad. Asimismo, responde al mecanismo de revisión periódica de valores impulsado por el Directorio del Sistema, en línea con las pautas previstas por la ley que declaró la emergencia nacional en discapacidad, Ley 27.793 y su reglamentación.

Vigencia

La actualización resulta aplicable a los aranceles correspondientes de julio de 2026 y los nuevos valores se encuentran detallados en el anexo que integra la resolución. La disposición fue suscripta por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches.

