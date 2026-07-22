Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar posteriormente hacia el Congreso Nacional, como lo viene haciendo grupos de jubilados desde hace varios meses.

La protesta se desarrollará bajo consignas vinculadas a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por la administración nacional.

La convocatoria junto a las dos CTA y a la UTEP busca dar una señal de unidad del movimiento sindical y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo, según destacaron voceros de la central sindical.La convocatoria marcará el inicio de una nueva etapa del plan de lucha definido por la CGT en conjunto con las CTA y la UTEP, luego del receso producido por el Mundial de Fútbol 2026.

Los dirigentes sindicales adelantaron que el cronograma de protestas continuará en las próximas semanas con nuevas movilizaciones, entre ellas el 7 de agosto a San Cayetano, y no descartan convocar un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

En la previa, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo en declaraciones radiales que la central obrera no acompaña "ninguna ley que presente el Gobierno”, porque “se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad”.

"La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT”, recordó.

Como consecuencia de la movilización, se espera que durante la tarde se registren importantes restricciones al tránsito en los alrededores del Congreso y en las principales arterias del centro porteño, mientras que también podrían producirse cortes parciales y desvíos en distintos puntos del país.

Agencia NA