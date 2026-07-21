El Gobierno importará billetes de $20.000 de China e imprimirá para Nigeria

El Gobierno volverá a importar billetes desde China para atender la demanda de efectivo prevista durante 2027. Al mismo tiempo, la Casa de Moneda reactivará su planta de Don Torcuato para producir moneda destinada a Nigeria.

El Banco Central adjudicó a la empresa estatal China Banknote Printing and Minting Corporation (CBPM) la fabricación de 400 millones de billetes de $20.000, que llevan la imagen de Juan Bautista Alberdi y actualmente representan la mayor denominación en circulación.

Según informó Clarín, la contratación fue oficializada el pasado 7 de julio mediante un dictamen en el que el organismo consideró que la propuesta presentada era "conveniente y razonable". El acuerdo alcanzaría los US$22,6 millones, con un valor de entre US$54 y US$58 por cada millar de billetes.

La operación se realizó mediante una licitación privada internacional en la que la Casa de Moneda no participó. Fueron invitadas compañías de Alemania, Francia, Estados Unidos y Polonia, aunque la firma china volvió a ser la única oferente.

La propuesta fue hasta US$10 más cara por millar que en las anteriores contrataciones. Pese al incremento, el costo continúa por debajo de los valores que el Banco Central abonaba a la Casa de Moneda por la producción local.

Según datos oficiales, el millar de billetes de $1.000 con la imagen de José de San Martín costó alrededor de US$110 en las últimas entregas recibidas durante 2024. Un valor similar se pagó por los papeles de $2.000, que llevan los retratos de Cecilia Grierson y Ramón Carrillo.

Los nuevos billetes de $20.000 serán entregados entre abril y septiembre de 2027. Con esta contratación, la gestión de Javier Milei habrá importado al menos 1.820 millones de unidades desde China por un monto cercano a los US$100 millones.

Mientras importa los pesos argentinos, el Gobierno decidió reactivar la producción en la planta de Don Torcuato, conocida como la exCiccone. Allí se imprimirán 700 millones de billetes de 500 nairas, la moneda oficial de Nigeria.

La operación surgió de un acuerdo con De La Rue, una de las principales compañías privadas del mundo dedicadas a la impresión de dinero. La firma británica contrató a la empresa estatal argentina y se encargará de aportar los insumos necesarios, entre ellos el papel moneda y las tintas.

El proyecto permitirá retomar la actividad con unos 710 trabajadores, aproximadamente la mitad de la dotación que tenía el organismo antes de la llegada de Milei al Gobierno.

La provisión externa de materiales se vincula con la situación financiera de la Casa de Moneda, que arrastra deudas superiores a los US$300 millones con proveedores nacionales e internacionales. Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, había acordado un plan de pagos en cuotas, las cancelaciones se habrían demorado y algunas empresas habrían iniciado acciones legales.