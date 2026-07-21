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Javier Lanari fue designado Director del Banco de la Nación Argentina

El ex secretario de Prensa reemplazará en el cargo a Gonzalo Pascual.

Nacionales21 de julio de 2026


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LANARI

El Gobierno designó al ex secretario de Prensa Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina y reemplazará a Gonzalo Pascual, quien había presentado su renuncia.

Así se informó en el Decreto 618/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y que indicó: “Acéptase, a partir del 31 de enero de 2026, la renuncia presentada por el abogado Gonzalo Pascual al cargo de Director del Banco de la Nación Argentina”.

En el citado escrito firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se indicó luego: “Agradécense al citado funcionario los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.

Posteriormente, el Decreto señaló: “Desígnase, a partir del 25 de junio de 2026, al licenciado Javier Lanari en el cargo de Director del Banco de la Nación Argentina para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028”.

Agencia NA

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